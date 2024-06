Euro 2024 się nie zatrzymuje - pora na drugą serię gier w grupie C. Zaczynamy od bałkańskiego starcia w Monachium, czyli spotkania Słowenii z Serbią. W lepszej sytuacji są ci pierwsi, którzy w pierwszym meczu zdobyli cenny punkt po remisie z Danią, z kolei podopieczni Dragana Stojkovicia przegrali z Anglikami. Nie ma wątpliwości, że czekają nas dziś ogromne emocje. Zachęcamy do śledzenia wyniku na żywo!

Kibice reprezentacji Serbii / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Pierwszy kwadrans meczu był dość statyczny w wykonaniu obu zespołów. Nieznacznie lepiej prezentowali się Słoweńcy, ale tak naprawdę nie stworzyli żadnej groźnej okazji pod bramką Predraga Rajkovicia.

W 31. minucie gorąco zrobiło się pod bramką Słoweńców. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do bramki próbował skierować głową Aleksandar Mitrovic, ale w futbolówkę ostatecznie nie trafił i ta przeszła obok słupka.

Sześć minut później na prowadzenie powinni wyjść Słoweńcy. W doskonałej pozycji - dzięki bierności serbskich obrońców - znalazł się Timi Max Elsnik, ale piłka po jego strzale odbiła się od słupka. Jego koledzy z drużyny próbowali jeszcze dobić futbolówkę, ale ta poleciała w trybuny, zamiast wpaść do bramki.

W 42. minucie niezłą okazję znów mieli Serbowie, jednak Mitrovic nie zdołał pokonać Oblaka. Powtórki wykazały potem, że jeden z podopiecznych Dragana Stojkovicia był na spalonym, dlatego arbiter pewnie anulowałby gola.

To była ostatnia dogodna okazja do strzelenia gola w pierwszej części gry. Piłkarze obu drużyn zeszli do szatni przy bezbramkowym remisie.

Wyjściowe składy

Słowenia: Jan Oblak - Erik Janza, Jaka Bijol, Vanja Drkusic, Zan Karnicnik - Jan Mlakar, Timi Max Elsnik, Adam Gnezda Cerin, Petar Stojanovic - Benjamin Sesko, Andraz Sporar.

Serbia: Predrag Rajkovic - Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic - Filip Mladenovic, Sasa Lukic, Ivan Ilic, Andrija Zivkovic, Dusan Tadic - Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic.