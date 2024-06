Arkadiusz Milik będzie musiał poddać się artroskopii stawu kolanowego - informuje na swoich stronach internetowych Polski Związek Piłki Nożnej. Napastnik Juventusu doznał kontuzji w czasie piątkowego meczu z Ukrainą. Z powodu tego urazu nie może pojechać na Euro 2024.

Arkadiusz Milik / Beata Zawadzka / East News

Arkadiusz Milik doznał groźnie wyglądającej kontuzji już na początku piątkowego meczu towarzyskiego z Ukrainą w Warszawie, wygranego przez Biało-Czerwonych 3:1.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Michał Probierz ogłosił, że napastnik Juventusu na pewno nie wystąpi w Niemczech. Z powodu kontuzji stracił również poprzednie mistrzostwa Europy.

"Zawodnik powróci do klubu i będzie zmuszony poddać się artroskopii stawu kolanowego" - taką informację o Miliku przekazał w krótkim komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej.

Kontuzjowany Arkadiusz Milik schodzi z boiska / Piotr Nowak / PAP

PZPN przekazał też, że po piątkowym meczu także inni reprezentanci Polski przeszli badania, które miały wykazać, czy kontuzje nie wykluczają ich z udziału w mistrzostwach. U Sebastiana Walukiewicza zdiagnozowano uraz mięśniowy, a u Tarasa Romanczuka - uraz stawu skokowego. Obaj w ciągu kilku dni mają z pomocą lekarza reprezentacji Polski Jacka Jaroszewskiego wrócić do pełnej dyspozycji. Ich udział w mistrzostwach Europy nie jest więc zagrożony.

"W wyniku zdarzeń boiskowych w czasie meczu z Ukrainą niestety ucierpiało jeszcze kilku zawodników. Doszło między innymi do urazów mięśniowych (Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior) oraz silnego stłuczenia stawu skokowego (Kacper Urbański)" - podał PZPN. Jednocześnie zapewniono, że sztab medyczny zadba o to, by wszyscy zawodnicy jak najszybciej byli do dyspozycji trenera Probierza.

Po piątkowym meczu poznaliśmy ostateczną kadrę na Euro 2024. Biało-Czerwoni w fazie grupowej zagrają z Holandią (16 czerwca, 15:00, Hamburg), Austrią (21 czerwca, 18:00, Berlin) i Francją (25 czerwca, 18:00, Dortmund).

Kadra piłkarskiej reprezentacji Polski na Euro 2024: