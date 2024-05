Aktorka i gwiazda dwóch części filmu „Zakonnica w przebraniu”, Whoopi Goldberg, gościła w środę w programie Jimmy’ego Fallona. Zdradziła w nim, że zaproponowała rolę w powstającej od lat trzeciej części swojego hitu, papieżowi Franciszkowi. Głowa kościoła ponoć odparła, że najpierw musi sprawdzić swój kalendarz.

/ Shutterstock

O „Zakonnicy w przebraniu 3” mówi się od lat. Do tej pory jednak fani oryginału nie doczekali się żadnych konkretów i wciąż nie wiadomo, czy film w ogóle powstanie.

Wcześniej Whoopi Goldberg wystąpiła w dwóch filmach tego cyklu w roli barowej wokalistki Deloris Van Cartier. Chroniąc się przed zabójcami, Deloris znajduje ukrycie w Konwencie sióstr św. Katarzyny. Choć z religią jest na bakier, umiejętności wokalne sprawiają, że kobieta staje się cennym nabytkiem kościelnego chóru.



„Zaproponowałam papieżowi Franciszkowi małą rólkę w Zakonnicy w przebraniu 3. Odpowiedział, że musi sprawdzić, czy będzie miał czas” – wyznała Goldberg w rozmowie z Fallonem.

Wcześniej zdradziła, że papież jest fanem jej roli w „Zakonnicy w przebraniu”. Jak sama opowiedziała, od lat próbowała umówić się na audiencję z papieżem. W końcu udało się to w październiku ubiegłego roku.



„Chciałam mu podziękować. Próbowałam spotkać się z nim od 10 lat. Za każdym razem myślałam, że tym razem się uda, ale nie dawałam rady i odwoływali nasze spotkanie. To facet, z którym powinno się rozmawiać. Lubię go. Wkurzył wielu ludzi mówiąc rzeczy, które ich zdaniem nie były właściwe, ale ja go lubię. Jesteś papieżem, musisz mówić, że witasz każdego, że każdy jest u ciebie mile widziany, że nie zamierzasz nikogo oceniać, bo tylko Bóg może kogoś ocenić” – mówiła Whoopi Goldberg w programie Fallona.



Goldberg już wcześniej opowiadała o swoim spotkaniu z papieżem i ich rozmowie na temat trzeciej części „Zakonnicy w przebraniu”. „Powiedziałam mu, że próbujemy przenieść siostry zakonne w XXI wiek. Nazwałam ten projekt +głupiutkim+, ale wtedy mnie powstrzymał. +Jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zaoferować ludziom jest pomoc oraz sprawienie im radości i doprowadzenie do śmiechu+ – powiedział” – relacjonowała aktorka.