Ponad pół miliona ósmoklasistów zdawało dziś egzamin pisemny z języka polskiego. Test rozpoczął się o godz. 9:00. Sprawdzian z języka ojczystego trwał 120 minut. Uczniowie z dysleksją mogli go pisać dłużej o 60 minut. Jakie tematy pojawiły się na egzaminie ósmoklasistów w 2023? Czy sprawdzian był łatwy czy trudny? Oto, co mówią uczniowie.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty powiedział PAP, że jest spokojnie, wszystko przebiega jak powinno.

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów - o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

"Balladyna" na egzaminie ósmoklasisty

Nie "Pan Tadeusz", nie "Quo Vadis", a "Balladyna" była bohaterką tegorocznego egzaminu ósmoklasistów z języka polskiego.

To nie jest łatwy utwór, ale mam nadzieję, że uczniowie sobie z nim poradzili - mówi naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu dyrektor szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie Marek Wąsik, który jest również polonistą.

O tym, że na egzaminie ósmoklasisty pojawiła się "Balladyna" przekazywali sobie uczniowie w mediach społecznościowych. Twierdzili także, że arkusze były proste.

Nie było ciężko... Bardzo się ucieszyłem, że była "Balladyna". Wczoraj powtórzyłem i udało się! - mówił nam jeden z uczniów olsztyńskiej podstawówki. Ale wśród ósmoklasistów były osoby, które zaskoczył wybór lektury na egzamin. Spodziewałem się "Kamieni na szaniec" albo "Pana Tadeusza". Liczę na 60 procent, coś wokół tego - dodawał inny.

Egzamin był łatwy. Cieszę się, że była "Balladyna". Zadania z gramatyki też nie były trudne - mówiła Ania, ósmoklasistka z Krakowa.

Egzamin próbny był z pewnością trudniejszy - zaznaczali.

Uczniowie mieli się zmierzyć z tekstem dotyczącym talentu i wskazany jego fragment zestawić z wypowiedzią Adama Małysza, że: "Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić".

Według uczniów dłuższego zastanowienia wymagało streszczenie tekstu, tak by oddać jego sens i trzeba się było trochę nagłowić, żeby dokończyć zdania, które w zrobieniu tego streszczenia miały pomóc.

W jednym z zadań uczniowie mieli podane cechy charakteru: odpowiedzialność, rozwaga, optymizm. Trzeba było wybrać jedną z nich i opisać bohatera lektury obowiązkowej, który się nią wykazał.

Test z języka ojczystego rozpoczął egzaminacyjny maraton ósmoklasisty. To trzy dni: w każdym uczniowie będą zdawać z innego przedmiotu.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 12-14 czerwca.