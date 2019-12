Po czwartkowej wizycie w Warszawie nasz choinkowy konwój dotarł do Lublina. Na Placu Zamkowym rozdaliśmy Wam tysiąc zielonych choinek.

"Choinki pod choinkę" od RMF FM w Lublinie / Jacek Skóra / RMF FM

W Lublinie choinki rozdaliśmy Wam na Placu Zamkowym! Mogliście spotkać tam m.in. naszego reportera Krzysztofa Kota, którego relacje usłyszycie w Faktach RMF FM.

Na Placu Zamkowym oprócz choinek i tradycyjnego Kolędowego Karaoke mieliśmy również okazję zobaczyć, jak powstaje ręcznie robiony stroik. Dokładną instrukcję wykonania pięknej bożonarodzeniowej ozdoby znajdziecie w poniższym filmie.



"Choinki pod choinkę" w Lublinie: Jak zrobić stroik RMF FM

Nasza choinkowa trasa powoli zbliża się do końca. Po wizycie w Lublinie pojedziemy jeszcze do Kielc i Rzeszowa, a finał akcji tradycyjnie odbędzie się w Krakowie.



Tegoroczna edycja naszej akcji wystartowała 12 grudnia w Katowicach. Tam z pomocą słuchaczy RMF FM pobiliśmy rekord Guinnessa w śpiewaniu świątecznego przeboju "Last Christmas". Później byliśmy m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Olsztynie. W każdym z tych miast mieliśmy dla Was tysiąc pachnących choinek, które rozdawaliśmy w towarzystwie gwiazd znanych z anteny naszego radia.

Tradycyjne przedświąteczne karaoke

Tradycyjnym elementem naszej akcji jest przedświąteczne karaoke. Nie tylko gwiazdy, ale również Słuchacze RMF FM mają okazję do zaprezentowania szerokiej publiczności swojego muzycznego talentu i wejścia w świąteczny nastrój.

W każdym z 12 miast specjalne jury wybierze jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

