Kolęda "Dzisiaj w Betlejem" w wykonaniu Nikoli i Roksany Minty zachwyciła jury Kolędowego Karaoke w Gdyni. Wspólne kolędowanie odbyło się w ramach akcji "Choinki pod choinkę" od RMF FM. Szóstego dnia akcji spotkaliśmy się na Skwerze Kościuszki.

Kolędowe Karaoke jest okazją dla naszych słuchaczy na zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W każdej miejscowości specjalne jury wybiera jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

W Gdyni jury wyróżniło Nikolę i Roksanę Minta, które wykonały kolędę "Dzisiaj w Betlejem".





Kolędowe Karaoke Gdynia: "Dzisiaj w Betlejem" Jacek Skóra /RMF FM

W Katowicach wyróżniliśmy Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Zagłębie", który wykonał pastorałkę "Jam jest dudka", we Wrocławiu zachwycił nas pan Bogdan śpiewający "Przybieżeli do Betlejem", w Łodzi nie miała sobie równych Marzena Korczak z kolędą "Bóg się rodzi", a w Poznaniu bezkonkurencyjna okazała się Karolina Kosla i jej wykonanie "Cichej Nocy". W Poznaniu natomiast jury wyróżniło kolędę "Przybieżeli do Betlejem" w wykonaniu duetu - Sandra Trela i Marta Blicharska.





"Choinki pod choinkę" od RMF FM

Sprawdź kiedy świąteczny konwój RMF FM odwiedzi Twoje miasto: