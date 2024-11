Od 24 do 26 grudnia w samym sercu Krakowa będzie można odwiedzać Żywą Szopkę przy Franciszkańskiej. W tym roku franciszkanie do wspólnego kolędowania w święta Bożego Narodzenia zaprosili Halinę Frąckowiak. Na plenerowej scenie Żywej Szopki wystąpią także kwartet C.D.N. oraz franciszkański zespół Fioretti.

W tym roku franciszkanie do wspólnego kolędowania w Święta Bożego Narodzenia zaprosili Halinę Frąckowiak. Na plenerowej scenie Żywej Szopki przy Franciszkańskiej w dniach 24-26 grudnia wystąpi jednak nie tylko ta lubiana piosenkarka, ale także kwartet C.D.N. oraz franciszkański zespół Fioretti.

Tradycyjnie w programie Żywej Szopki znajdą się jasełka w wykonaniu między innymi uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie oraz studentów z Franciszkańskiego Duszpasterstwa Akademickiego. Nie zabraknie oczywiście zwierząt z krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

Żywa Szopka rozpocznie się w noc wigilijną o 22.30. Najpierw metropolita krakowski oraz minister prowincjalny franciszkanów złożą życzenia, a także podzielą się opłatkiem z mieszkańcami miasta i turystami. Następnie, aż do czasu rozpoczęcia pasterki o północy, przewidziano wspólne kolędowanie.

W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na spotkanie ze Świętą Rodziną, jasełka i koncerty zakonnicy zapraszają od 13.30 do 19.00.

Pierwszą żywą szopkę zorganizował św. Franciszek z Asyżu w 1223 roku w grocie obok włoskiej miejscowości Greccio. Chciał w ten sposób odtworzyć realia narodzin Dzieciątka Jezus.

W 1992 roku franciszkańscy seminarzyści zwyczaj ten przeszczepili do Polski, do Krakowa. Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym.