Ho. Ho. Ho! Dziś wraz z Mikołajem przemierzymy Polskę z południa na północ - z Zakopanego do Mikołajek. Są prezenty, spotkania z dziećmi i mnóstwo radości. Słuchajcie radia, śledźcie naszą stronę oraz profile w mediach społecznościowych, bo zapowiada się niezapomniany mikołajowy weekend z RMF FM.

Dziś o poranku do Zakopanego zawitał wspaniały gość . VIP wśród VIP-ów: Święty Mikołaj z ogromnym workiem pełnym prezentów.

Na Gubałówce wypatrzył go i osobiście przywitał zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz, Mikołaj ma ambitny plan dotarcia - jeszcze dzisiaj - do Mikołajek na Mazurach. W wiosce żeglarskiej zaplanowano bowiem zlot Mikołajów z całej Polski. Mają paradować, morsować i oczywiście rozdawać prezenty. A po całym dniu ciężkiej pracy wszyscy wybiorą się na wielką dyskotekę. Oj, będzie się działo!

Zaskakujące spotkanie na Gubałówce i sensacja na Krupówkach

Mikołaj swoją dzisiejszą podróż zaczął - a jakżeby inaczej - w górach, gdzie sypnęło śniegiem i czuć już zimę, a Gubałówka zmieniła się w magiczną Krainę Światła. Blisko 2 miliony ledowych lampek, które rozświetlają stację kolejki i ośrodek na szczycie góry, widać z całego Zakopanego. W tak bajkowej scenerii naszego Mikołaja przywitała ekipa RMF FM. Święty oczywiście obiecał, że wszyscy grzeczni dostaną prezenty, a niegrzeczni... rózgi.

O godz. 10 reporter RMF FM Maciej Pałahicki poinformował, że Mikołaj po krótkim postoju na Gubałówce i rozdaniu pierwszych prezentów, pojawił się na Krupówkach, czym wywołał spore zamieszanie.

Wcześniej jednak zjeżdżał na sankach i... Zaliczył niespodziewany upadek.

Na Krupówkach Mikołaj rozdawał nie tylko podarunki, ale i… choinki. Przypomnijmy, że to właśnie dziś w Zakopanem rusza kultowa już akcja Choinka pod choinkę od RMF FM i Małopolski .

Już wkrótce znajdziecie tutaj naszą relację z Krupówek.

Mikołajowy konwój dotarł do Radziszowa

Wiemy, że Mikołaj wsiadł w świąteczny żółty konwój RMF FM i ruszył w stronę Krakowa.

Po drodze zatrzymał się Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Tam w sposób niestandardowy dotarł na spotkanie z dziećmi. Miał wyjątkową asystę strażaków z Radziszowa, którzy użyczyli Świętemu swoją największą, 15-metrową, drabinę. Z mundurowymi rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.

Mikołaj planował wejść po drabinie na 3. piętro. Zabezpieczyliśmy drabinę podporami, przytwierdziliśmy liną od góry. Musiała być stabilna, bo przecież Mikołaj musiał bezpiecznie wnieść wór z prezentami dla dzieci - powiedział naszemu reporterowi Rafał Skubida z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie.

Zastanawiałem się, jak dostać się do dzieci. Przez komin, a może po rynnie? W końcu poprosiłem o pomoc strażaków - powiedział Mikołaj reporterowi RMF FM.

Te zdjęcia po prostu musicie zobaczyć!

Z Radziszowa wraz z żółtą ekipą RMF FM Mikołaj ruszył na lotnisko Kraków-Balice, by tam przesiąść się na samolot, wzbić się w niebo i wylądować na... Mazurach. Bo to właśnie tam, w Mikołajkach, powstała specjalna Wioska Mikołajów.

Wieczorem w Mikołajkach nasz radiowy siwobrody rozświetli wielką choinkę, będzie kolędował z mieszkańcami i rzecz jasna rozdawał prezenty. Mikołaj chętnie też będzie pozował do zdjęć, więc jeśli chcecie mieć niezwykłą fotografię - zapraszamy na Plac Wolności.

Mikołaj na lotnisku w Balicach

Prosto z Radziszowa Mikołaj z workiem pełnym prezentów dotarł na lotnisko w Balicach. Stąd poleci do Mikołajek. Szef lotniska osobiście przywitał tam Mikołaja.

Zanim jednak Mikołaj wsiadł na pokład samolotu musiał nadać bagaż. Tam nie było taryfy ulgowej nawet dla takiego pasażera.

Pani z kontroli zapytała, czy Mikołaj w bagażu ma jakieś zapalniczki, powerbanki lub inne przedmioty, które nie mogą znaleźć się w bagażu rejestrowanym. Jednak Mikołaj miał ze sobą tylko prezenty.

Po nadaniu bagażu przyszedł czas na kontrolę bezpieczeństwa, którą Mikołaj musiał przejść tak, jak każdy inny pasażer.

Kontrolerzy przeszukali Mikołaja, jak zaznaczył jeden z nich nie ma przymykania oka, a wszystkie procedury muszą zostać zachowane.

Mikołaj wyleciał prosto do Mikołajek. Na pokładzie samolotu pasażerowie usłyszeli nietypowy komunikat.

Mikołaj wylądował w Olsztynie

Mikołaj wylądował na lotnisku w Olsztynie. W hali przylotów wraz z dziećmi, na Mikołaja czekał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

Mój renifer nawalił, Rudolf nawalił. Najadał się oscypków na Krupówkach i nie był w stanie lecieć, dlatego musieliśmy wsiąść w samolot - powiedział Mikołaj naszemu reporterowi.

Po chwili spędzonej z dziećmi Mikołaj ruszył w dalszą drogę.

Już niedługo pojawi się w Mikołajkach, gdzie na Placu Wolności odbędzie się uroczyste rozświetlenie choinki i miasta.

Wielka zabawa z Mikołajem i RMF FM

Na tym jednak wizyta w Mikołajkach się nie kończy, ona się tam dopiero zaczyna. W sobotę bowiem w Mikołajkach odbędzie Parada Mikołajów i wielka dyskoteka. Zanim jednak będziemy pląsać wraz z mnóstwem innych zaproszonych na zlot Mikołajów, koniecznie odwiedźcie Wioskę Żeglarską Mikołajki, która wyjątkowo na ten weekend zmienia się w Wioskę Mikołajów.

Przygotowano tam strefę animacji dla dzieci, gdzie zabawy prowadzić będą elfy, gdzie pojawi się zagroda reniferów, a także atrakcje, takie jak mikołajkowe morsowanie! Będą też warsztaty świąteczne, gdzie najmłodsi będą mogli ozdabiać pierniki, pisać listy do Świętego Mikołaja i tworzyć świąteczne dekoracje.

Oczywiście nie zabraknie najlepszej muzyki. Na scenie w mikołajowej wiosce wystąpi m.in. Dominik Dudek, ale także lokalni artyści oraz dzieci i młodzież z okolicznych szkół.

Wieczorna mikołajowa dyskoteka to świetna rozgrzewka przed niedzielnymi Biegami Mikołajkowymi. Przyjeżdżajcie do Mikołajek, słuchajcie radia RMF FM, czytajcie naszą stronę RMF24.pl i śledźcie nasze media społecznościowe: Facebook i Instagram .