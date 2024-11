Na krakowskim Rynku tuż przy wieży Ratuszowej ruszył jarmark bożonarodzeniowy, który co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów z całego świata. Uroczyste otwarcie jarmarku odbyło się w sobotę o godz. 12.00.

/ Jan Graczyński / East News

Uroczysta inauguracja jarmarku odbyła się w sobotę o godz. 12:00 tuż po odegraniu hejnału mariackiego. Otwarciu towarzyszyły występy regionalnych zespołów.

Tyle państwa przybyło. Bo jarmark to święto, miejsce spotkania, miejsce, w którym spotykają się ludzie wolni, bo targ i jarmark to demokracja. Targ, jarmark to jest coś, co buduje wspólnotę - mówił podczas inauguracji dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski.

Jak przypomniał, pierwsze wzmianki pisemne o Krakowie mówią o kościele i krakowskim targu. To świadczy o tym, że te dwa elementy były budujące miasto - zaznaczył Niezabitowski.

Dodał, że w dawnych czasach w mieście odbywały się cztery targi, a dwa największe to na św. Stanisława i na św. Michała.

Dzisiaj te wszystkie targi zastępują targi bożonarodzeniowe i targi wielkanocne. Mam nadzieję, że poczujecie państwo atmosferę zarówno współczesności, jak i tej historii, która przemawia z każdego miejsca w tym magicznym, zaczarowanym mieście - powiedział dyrektor Muzeum Krakowa.

Wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur składając życzenia sprzedającym i kupującym podkreślił, że jarmark cieszy się dużą frekwencją, ponieważ jest tradycją, sięgającą średniowiecza, a także okazją do spotkania i budowania wspólnoty.





Co znajdziemy na jarmarku?

Na tegorocznym jarmarku jest 105 stoisk handlowych i gastronomicznych, gdzie towar prezentują kupcy z Polski i innych krajów.

Można zobaczyć rękodzieło, odzież zimową, ozdoby choinkowe, regionalne produkty i przysmaki. W kuźni kowalstwa można nabyć podkówkę ze swoim imieniem.

Kolejki ustawiają się do punktów gastronomicznych bez względu na ceny. W tym roku na przykład zapiekanka kosztuje 38 zł, porcja pierogów ok. 50 zł, oscypek tradycyjny 17 zł a żurek 30 zł.

Rynek Główny jest przyozdobiony ponad 600 choinkami pochodzącymi z plantacji świerków. Są też dekoracje świetlne i girlandy.

Wśród stoisk można dostrzec drewnianą szopkę, którą wykonał rzeźbiarz i twórca ludowy Józef Lasik ze Stryszawy.

Jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie znajduje się wśród atrakcji polecanych przez media zagraniczne.

Amerykańska telewizja CNN uznała krakowski targ za jeden z najpiękniejszych na świecie i umieściła go w gronie jarmarków z Nowego Jorku, Londynu, Wiednia, Pragi.