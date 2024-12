Biały Dom zaprezentował dekoracje świąteczne. Tegoroczny motyw przewodni to sezon pokoju i światła - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, który znalazł się w grupie dziennikarzy uczestniczących w ceremonii prezentacji dekoracji.

Biały Dom dekorowało ponad 300 wolontariuszy. Są tu 83 choinki. Drzewa, girlandy, wieńce i inne dekoracje zdobi ponad 165 tysięcy światełek.

Wśród dekoracji jest także Biały Dom z piernika.

W okresie świątecznym rezydencję prezydenta USA odwiedzi ok. 100 tys. gości. Będą odbywać się liczne przyjęcia: świąteczne ale i w pewnym sensie pożegnalne. To bowiem ostatnie Boże Narodzenie Bidenów w Białym Domu. W styczniu wprowadzi się tu Donald Trump.

"To był zaszczyt naszego życia służyć jako Wasz prezydent i pierwsza dama. Mamy nadzieję, że naród zostanie pobłogosławiony pokojem i światłem okresu świątecznego. Życzymy Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku" - napisali Bidenowie.

"Podczas świąt Amerykanie spotykają się co roku w braterstwie i wierze, przypominając nam, że jesteśmy silniejsi jako społeczność, niż gdybyśmy byli osobno. Siła naszego kraju i dusza naszego narodu pochodzą od was. Niech obietnica tego 'Sezonu Pokoju i Światła' poprowadzi was do przodu" - podkreśliła pierwsza para Ameryki.