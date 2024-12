"Barwy tej kampanii będą szare, a szare z reguły będzie umacniało to, co się ukształtowało wcześniej. W tym układzie faworytem jest Rafał Trzaskowski" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadał na pytania o najbardziej prawdopodobnego zwycięzcę polskiego wyścigu prezydenckiego. Wskazywał, że obecna polityka jest wysoce sprofesjonalizowana, co stwarza niewielkie szanse dla Karola Nawrockiego. Ekspert mówił też, że w interesie Donalda Tuska jest osłabianie koalicjantów.

Prof. Chwedoruk: Barwy tej kampanii będą szare Mikołaj Poruszek / RMF FM Barwy tej kampanii będą szare, a szare z reguły będzie umacniało to, co się ukształtowało wcześniej. W tym układzie faworytem jest Rafał Trzaskowski - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk, odpowiadając na pytanie, kto wygra wybory prezydenckie w maju 2025 r. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Chwedoruk: Barwy tej kampanii będą szare Główny konkurent Platformy Obywatelskiej zdaje się nawet nie kryć tego, że nie zamierza walczyć o zwycięstwo w tych wyborach - dodał gość Roberta Mazurka, wskazując na niską znajomość Karola Nawrockiego nawet wśród polityków PiS. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał, czy Rafała Trzaskowskiego już nic "nie ruszy". Z reguły tak to w polityce na wysokim poziomie profesjonalizacji jest, że tylko własne błędy mogą coś zmienić - wskazał prof. Chwedoruk. Ekspert wyjaśniał, że włodarz Warszawy ma za sobą wiele kampanii wyborczych. To zdaniem politologa przemawia na rzecz jego sukcesu w maju. Rozmówcy cofnęli się do czasów kampanii w 2015 r., gdy przegrał Bronisław Komorowski, któremu wróżono pewne zwycięstwo, a wygrał mało znany Andrzej Duda. Prof. Chwedoruk przyczynę porażki ubiegającego się o reelekcję Komorowskiego widzi m.in. w błędach kampanii czy trudnej sytuacji społecznej po podniesieniu wieku emerytalnego. Dopóki Bronisław Komorowski tkwił w świetle żyrandola w pałacu, dotąd miał wyraźną przewagę. Natomiast pod wpływem licznych perswazji - także medialnych - sympatyków jego obozu politycznego, postanowiono zrobić z niego charyzmatycznego mówcę wiecowego. (...) Wyszło, jak wyszło - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM. "Nie będzie czarnego konia" Myślę, że nie będzie czarnego konia w tych wyborach - powiedział prof. Rafał Chwedoruk, pytany m.in. o perspektywę wyborczą kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Mógłby być czarnym koniem tylko w aspekcie ubiegania się o 3. miejsce w tych wyborach - wskazał politolog. Gość Roberta Mazurka dodał, że w jego opinii tylko jakieś poważne zawirowania na linii Polska-Ukraina mogłyby zmotywować Polaków do głosowania na Konfederację, co przełożyłoby się na jej dwucyfrowy wynik. W Porannej rozmowie w RMF FM dyskutowano też o kontrowersyjnych decyzjach Rafała Trzaskowskiego ws. zdejmowania krzyży w warszawskich urzędach. Czy "wojna z krzyżami" będzie wykorzystywana przez PiS? Culture wars (wojny kulturowe - przyp. red.) są bardzo spektakularne, natomiast z reguły angażują mniejszości - powiedział prof. Chwedoruk. Wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych był niezwykle spektakularny. Trump mówiący dużo o gospodarce wygrał w cuglach. (...) Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym i tak naprawdę, czy krzyże gdzieś wiszą, czy nie, większości obywateli po prostu nie interesuje, a już na pewno sprawa urzędu w Warszawie - dodał. "Przed koalicją prawdziwe, strategiczne wyzwania" Robert Mazurek zapytał gościa Porannej rozmowy w RMF FM, czy obecnie rządząca koalicja "zużywa się szybciej". Politolog prof. Rafał Chwedoruk przyznał, że czekają ją "prawdziwe, strategiczne wyzwania". Będzie miała przed sobą prawdziwe, strategiczne wyzwania, absolutnie nieporównywane z tym, czego doświadczała przez minionych 12 miesięcy - stwierdził. Wśród owych wyzwań wymienił sytuację gospodarki europejskiej, a szczególnie powiązanych ze sobą polskiej i niemieckiej, która będzie pogarszała się m.in. ze względu na politykę USA wobec Europy. Prof. Chwedoruk przewiduje, że dotknie to poziomu życia Polaków. Będzie obniżał się niesymetrycznie - wskazał politolog, dodając, że jako pierwsze obniżenia doświadczą grupy społeczne o mniejszych zasobach. One relatywnie rzadziej głosowały na partie koalicji rządzącej - dopowiedział. Pozytywny impuls może dać koalicji np. zakończenie wojny w Ukrainie. Rządzący będą mieli też przewagę wynikającą z faktu, że głosujący na nich regularnie stawiają się na wybory. PiS dopiero buduje swoją zdolność koalicyjną - wskazał gość RMF FM. Prof. Rafał Chwedoruk / Jakub Rutka / RMF FM Donald Tusk "zjada przystawki"? Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy lider koalicji rządzącej Donald Tusk "zjada" poparcie swoich koalicjantów, np. Trzeciej Drogi. I tak, i nie (...). W interesie Donalda Tuska jest osłabianie koalicjantów, bo łatwiej stać na czele koalicji, gdy koalicjanci są nieco mniejsi niż byli tuż po kampanii wyborczej. Wreszcie Platforma też nie ma skąd czerpać wyborców, z wyjątkiem zasobów wewnątrzkoalicyjnych, natomiast pełna konsumpcja owych przystawek mogłaby zakończyć się katastrofą, ponieważ np. niewejście do kolejnego Sejmu któregokolwiek koalicjantów z Platformy mogłoby oznaczać utratę władzy mimo zajęcia przez Platformę miejsca numer 1 - powiedział prof. Chwedoruk. W kontekście startu w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni politolog wskazywał, że Hołownia "jest w stanie obronić wynik swojej formacji politycznej z obecnych sondaży dotyczących wyborów do Sejmu i walczyć o 3. miejsce". Oznaczałoby to wynik mniej więcej na poziomie 7 proc. Pytany, czy jedyną szansą dla polityków Lewicy, by wejść do następnego Sejmu, jest startowanie z list Koalicji Obywatelskiej, naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że "pewnie jest to jeden z członów alternatyw stojących przed Lewicą". Natomiast nie sądzę, by dla samej Platformy Obywatelskiej to był wariant najwygodniejszy, ponieważ pewnie nie wszystkie środowiska wewnątrz Lewicy byłyby dla Platformy Obywatelskiej jako partii możliwe do konsumpcji - dodał. Prof. Chwedoruk wskazał, że poparcie Lewicy "spadło dekadę temu i nie chce już spaść niżej". Zobacz również: Raś o aferze ws. Hołowni i Collegium Humanum: Takie rzeczy same z siebie nie wypływają

Marek Jakubiak o ważeniu przed meczem bokserskim i bitwie o Polskę