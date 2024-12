Zaczęło się ponad 20 lat temu od tysiąca sztuk - w tym roku jest już 42 tysiące lampek. Henryk Jaschik tworzy w Krapkowicach na Opolszczyźnie wyjątkowe świetlne widowisko. Pokazowi towarzyszy wystawa ręcznie robionych, ruchomych figurek.

Henryk Jaschik prezentuje swoją iluminację świąteczną w Krapkowicach / Krzysztof Świderski / PAP

Historia iluminacji domu przy ulicy Chrobrego 77 sięga 2002 roku. Wtedy posesja była oświetlona tysiącem lampek. Potem ich liczba z roku na rok wzrastała.

Autor postanowił wzbogacić swoją kolekcję o rękodzieło. Sam stworzył ruchome figurki, które napędzane są małymi silnikami.

Praca nad tegoroczną iluminacją trwała od listopada. W tym roku do dekoracji użyto 42 tysiące lampek.

Krapkowickie Betlejem Paweł Konieczny / RMF FM

Odwiedzających co roku nie brakuje. Były tu już osoby z różnych stron Polski, ale i świata. Odwiedzali mnie dziennikarze z Niemiec, Johannesburga, Dubaju czy Kostaryki. Wszyscy byli pod wrażeniem - wspomina Henryk Jaschik.

Otwarcie dla zwiedzających odbędzie się w niedzielny wieczór. Furtka będzie otwarta do 6 stycznia. 29 grudnia w ogrodzie pojawi się orkiestra - zapowiada autor wyjątkowej wystawy. To miejsce powoduje błysk w oczach najmłodszych, ale i dorośli znajdą coś, co sprawi im radość - dodaje.

Z jednej strony niektórzy nazywają to miejsce krapkowickim Betlejem, ale słyszałem już nie raz określenie “Las Vegas" - śmieje się Henryk Jaschik.