Jest słodki, kolorowy i bardzo apetyczny. Nie musisz być mistrzem kuchni, by szybko go przygotować i zachwycić bliskich przy świątecznym stole. Struffoli to deser, który kochają Włosi. Jak go zrobić? Rozmawialiśmy o tym z Katarzyną Cehańczuk - Polką od 30 lat mieszkającą koło Neapolu.

Struffoli / Maciej Nycz / RMF FM Katarzyna Cehańczuk mieszka ze swoim mężem Gino w miasteczku kilkanaście kilometrów od Neapolu. Pasją do włoskiej kuchni dzieli się na swoim profilu na Instagramie. Często publikuje tam nagrania, na których udowadnia, że włoska kuchnia to znacznie więcej niż tylko pizza i makaron. Na przedświąteczne gotowanie na tarasie z widokiem na Wezuwiusza zaprosiła do siebie dziennikarzy RMF FM. Katarzyna Cehańczuk przed mikrofonem RMF FM / Maciej Nycz / RMF FM Składniki na struffoli Ciasto: 200 g mąki 00

2 jajka

2 łyżki cukru

5 g proszku do pieczenia

30 g masła Dodatki: 5 łyżek miodu

2 łyżki cukru

skórka z cytryny

skórka z pomarańczy

kolorowa posypka

owoce kandyzowane Przygotowanie struffoli / Maciej Nycz / RMF FM Struffoli krok po kroku: Przygotuj pyszny włoski deser na święta Instagram Rolka Przygotowanie struffoli zaczynamy od połączenia składników na ciasto i wyrobienia ich na gładką masę. Potem przykrywamy ją folią i odkładamy na 5 minut. W tym czasie na małym ogniu rozgrzewamy w garnku miód z cukrem. Ciasto na struffoli / Maciej Nycz / RMF FM Kolejny etap pracy nad struffoli wymaga nieco więcej cierpliwości. Robimy z ciasta wałeczek, który później będziemy kroić na malutkie kuleczki - opowiada w RMF FM Katarzyna Cehańczuk. Kuleczki powinny być małe, bo urosną przy smażeniu - dodaje. Kuleczki z ciasta przed smażeniem / Maciej Nycz / RMF FM Nasze kuleczki musimy usmażyć w wysokim garnku. Co ważne, poziom oleju nie może przekraczać połowy jego wysokości. Robi się bardzo dużo piany. Ona potrafi wypłynąć z garnka - ostrzega nasza przewodniczka po meandrach włoskiej kuchni. Kuleczki z ciasta przed smażeniem / Maciej Nycz Kuleczki wrzucamy do oleju małymi partiami. Od razu się unoszą do góry. Wystarczy, że się troszeczkę zarumienią i możemy wyciągać - tłumaczy nam Katarzyna Cehańczuk. Kuleczki po usmażeniu / Maciej Nycz / RMF FM Usmażone kuleczki wrzucamy do garnka z miodem, cukrem i jedną łyżką wody. Mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia. Dodajemy startą skórkę z cytryny i pomarańczy. Katarzyna Cehańczuk i Magdalena Wojtoń przygotowują struffoli / Maciej Nycz / RMF FM Kolejny etap pracy nad struffoli to ułożenie deseru na talerzu. Możemy stworzyć wianek. Na środek dałam miseczkę, która stworzy dziurkę - opowiada w RMF FM Katarzyna Cehańczuk. Struffoli możemy ułożyć w piękny wianek / Maciej Nycz / RMF FM Po kilku chwilach deser zaczyna nabierać pożądanego kształtu. Kuleczki struffoli na talerzu / Maciej Nycz / RMF FM Pozostaje więc tylko ostatni etap przed degustacją - dekoracja. Struffoli po dekoracji / Maciej Nycz / RMF FM Dobór kolorów i typów posypek to już kwestia naszych upodobań i wyobraźni. Warto dodać też owoce kandyzowane.

Talerz ze struffoli / Maciej Nycz / RMF FM To już wszystko - pyszny deser gotowy. Gwarantujemy, że szybko zniknie z talerza!