W Warszawie choinkę można kupić nie tylko w wielu popularnych marketach. Drzewka oferują także kupcy, którzy specjalnie w tym celu otwierają kramy w pasie drogowym.

Sprzedaż świątecznych choinek przed Stadionem Narodowym w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

W Warszawie choinki będzie można kupić do Wigilii 24 grudnia.

Warszawiacy mogą kupić choinkę w punktach zlokalizowanych na Bemowie przy ul. Powstańców Śląskich, rej. ul. Wrocławskiej; na Mokotowie przy ul. Dąbrowskiego, rej. al. Niepodległości; na Pradze-Południe przy ul. Bora-Komorowskiego, rej. ul. Fieldorfa "Nila", na Targówku przy ul. Wyszogrodzkiej, rej. ul. Rembielińskiej, na Woli przy al. Solidarności, rej ul. Karolkowej (2 lokalizacje), ul. Ordona, rej. ul. Jana Kazimierza i przy ul. Płockiej, rej. ul. Górczewskiej oraz na Żoliborzu przy al. Jana Pawła II, rej. ul. Wojska Polskiego.

Oczywiście to nie wszystkie stoiska, w których można zakupić świątecznego iglaka.

Oprócz Zarządu Dróg Miejskich również dzielnice wydają zezwolenia pod kramy świąteczne i place choinkowe na terenach przez siebie zarządzanych.

Stolica zachęca do zakupu drzewek w doniczce. Takie rozwiązanie umożliwi ponowne posadzenie iglaka w nowym roku, o co zadbają Lasy Miejskie - Warszawa.

Poświąteczna zbiórka będzie prowadzona w dwóch terminach. Choinki będzie można oddać 8 stycznia między godz. 9 a 15 przy głównej siedzibie jednostki przy ul. Korkowej 170. Kolejna zbiórka odbędzie się w tych samych godzinach 15 stycznia przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1.

Daj choince drugie życie

/ Piotr Nowak / PAP

Ratusz i leśnicy podpowiadają, co zrobić, aby drzewko w doniczce przetrwało okres świąteczny i mogło uzyskać drugie życie.

"Drzewka wyhodowane bezpośrednio w doniczkach mają dużą szansę zaadaptowania się do leśnych warunków. Już przy zakupie warto zwrócić uwagę, czy choinka wyrosła w doniczce, czy została do niej włożona po wyjęciu z gruntu. O tej drugiej sytuacji będzie świadczyć świeża gleba, zbyt mała doniczka w stosunku do wielkości drzewka oraz uszkodzone korzenie. Istotny jest również gatunek iglaka - w lesie sadzone są wyłącznie gatunki rodzime: świerk pospolity, sosna zwyczajna, jodła pospolita" - informuje ratusz.

Doradza, żeby choinkę doniczkową krótko trzymać w mieszkaniu, najlepiej nie dłużej niż siedem dni oraz nie stawiać jej w pobliżu kaloryfera. Po świętach najlepiej drzewko wystawić w chłodne miejsce, np. na balkon lub do ogródka.