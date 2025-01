"Naszym interesem jest nie tyle wynegocjować sobie większe dostawy chipów, ale jest wynegocjować sobie miejsce na świecie" - powiedziała w rozmowie w Radiu RMF24 dziennikarka technologiczna Anna Wittenberg. Prowadząca podcast "Wittenberg rozmawia o technologiach" przytoczyła szerszy kontekst decyzji Stanów Zjednoczonych o umieszczeniu Polski w drugiej kategorii eksportowej amerykańskich półprzewodników.

Niedawno Departament Handlu USA ogłosił ograniczenie eksportu amerykańskich chipów do wybranych krajów. Polska trafiła do drugiego koszyka - kategorii B, obok takich krajów jak np. z jednej strony Szwajcaria czy Austria, ale też np. Mongolia czy pół Afryki oraz większość Ameryki Południowej.

Zdaniem Anny Wittenberg nasz kraj ma jeszcze szansę dostać się do pierwszej grupy. Administracja Donalda Trumpa czy to sam prezydent powiedział, że on jeszcze wstrzyma się z tym, żeby to to rozporządzenie było kategoryczne. Jest jeszcze trochę czasu na przesunięcia w tych grupach - zauważyła dziennikarka.

Przykładowo, znajdujący się również w naszej kategorii Izrael, przedstawił pomysł, by zamówić jak najwięcej półprzewodników od amerykańskich firm, aby wykazać jak silne jest zapotrzebowanie na nie.

Reakcja naszych rządzących

Nasza administracja była tym ogłoszeniem absolutnie zaskoczona, co jest dziwne, bo już kilka tygodni wcześniej na Twitterze pojawiły się informacje od amerykańskiego Bloomberga, że takie rozporządzenie jest szykowane, więc był czas, żeby się odnieść - zauważyła specjalistka.

Dziennikarka wyjaśniła, że menadżerowie przedsiębiorstwa Oracle ujawnili, że gdy mieli wgląd do projektu, Polska znajdowała się w grupie pierwszej. Niemniej ostateczny wygląd rozporządzenia okazał się zaskoczeniem, po którym minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski wysłał swojego wiceministra do Komisji Europejskiej z prośbą, aby odniosła się do tego aktu negatywnie. (Rozporządzenie - przyp. red.) dzieli Unię Europejską na pół, czyli jakby ingeruje poniekąd w nasz rynek wewnętrzny - mówiła ekspertka.

Wittenberg przytoczyła również odpowiedź na zapytanie o dalsze działania w temacie od Ministerstwa Cyfryzacji. MSZ zorganizuje konsultacje na poziomie eksperckim z polskimi i amerykańskimi instytucjami, żeby tę klasyfikację Polski zmienić oraz Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Rozwoju miały przeprowadzić analizę potencjalnych skutków gospodarczych nowych przepisów - powiedziała dziennikarka.

Czy chodzi tylko o chipy?

W opinii innych ekspertów, przyszłe ograniczenie mogłoby mimo wszystko być wystarczające dla Polski. Według szefa cyfronetu AGH, w tym roku nie wykorzystalibyśmy nawet 20 proc. procent limitu. Natomiast taki podział świata na trzy koszyki: Amerykanie i najbliżsi sojusznicy, wrogowie typu Rosja, Chiny, Iran oraz reszta świata - to jest ilustracja podziału geopolitycznego, który jest pewną reprezentacją tego, jak Amerykanie myślą o świecie - wyjaśniła specjalistka.

Naszym interesem jest nie tyle wynegocjować sobie większe dostawy chipów, ale jest wynegocjować sobie miejsce na świecie, to znaczy my nie chcemy być strefą buforową między tym blokiem państw zachodnich a państwami Osi - zauważyła Wittenberg. W tym sensie te półprzewodniki i chipy są tylko pewną reprezentacją amerykańskiego sposobu myślenia, z którego my się musimy wydostać - tłumaczyła ekspertka.

W opinii dziennikarki w naszym społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że jesteśmy dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Po pomocy logistycznej w kwestii amerykańskich dostaw i wojsk w dotarciu na Ukrainę, moglibyśmy liczyć na lepsze potraktowanie przez administrację Bidena, gdyż to pod jego prezydenturą utworzono to rozporządzenie.

Natomiast, co jest ważne, dyplomacja w ogóle nie jest kwestią emocji - jest kwestią transakcyjną i my powinniśmy to zacząć tak traktować. Popełniamy też bardzo dużo błędów dyplomatycznych, jak choćby niedoszła wizyta premiera Izraela w Polsce - zaznaczyła specjalistka. Musimy się nauczyć, że jeśli chcemy być traktowani na arenie międzynarodowej poważnie, to trzeba nauczyć się właśnie takie transakcje zawierać - podkreśliła Wittenberg.

Dziennikarka zauważyła też inną szansę na zmianę opinii Stanów Zjednoczonych - administracja Trumpa może, jak pokazuje, wywrócić wszystko - mówiła ekspertka. Oczywiście administracja Trumpa może te koszyki przełożyć - zwłaszcza, że jest bardzo silny lobbing firm technologicznych, którym to się nie spodobało, bo to też będzie ograniczało biznes - tłumaczyła specjalistka.

Dzisiaj też pokazał się raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, że polskie firmy są w ogonie innowacyjności, tzn. jeśli chodzi o użycie AI, wyprzedziła nas Bułgaria, więc my sami musimy się postarać już, by nasze miejsce na Ziemi opierało się na solidnych podstawach - podsumowała Anna Wittenberg, dziennikarka technologiczna.

