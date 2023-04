Policjanci z Ciechanowa ukarali mandatem w wysokości 1100 zł 28-latka, który przeszedł przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Łamiącego przepisy mężczyznę zauważył patrol policji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mężczyzna zmusił kierowcę pojazdu do gwałtownego hamowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało - mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie Magda Zarembska.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci ukarali 28-latka mandatem w wysokości 1100 zł.

Jak dodała Zarembska, kierowcy, ale również piesi, "muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym".

Rzeczniczka ciechanowskiej policji, zwróciła uwagę, że "pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego, nic go nie chroni, oprócz jego zdrowego rozsądku, rozwagi i ostrożności na drodze". Dlatego dla pieszego tak ważne powinno być przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - zaznaczyła. Dodała, że obowiązkiem pieszych tak, jak kierujących, jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.



Policja przypomina ponadto, że pieszemu zabrania się m.in. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia albo przechodzenia przez jezdnię czy torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.