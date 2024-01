"Witold Koss będzie nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych” – poinformował Donald Tusk. Decyzję w tej sprawie podjęła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. "Koss to znany leśnik z zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny" – uzasadniał premier.

Logotyp Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Do tej pory dyrektorem generalnym Lasów Państwowych był Józef Kubica, który pełnił tę funkcję od 2021 roku.

Pani minister Paulina Hennig-Kloska poinformowała o podjęciu decyzji. Nowym dyrektorem generalnym LP będzie pan Witold Koss, znany leśnik z Zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny. Człowiek, który będzie do państwa dyspozycji, gdy wszystkie formalności będą dopełnione - mówił na konferencji prasowej Donald Tusk.

Oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są związane przede wszystkim z potrzebą autentycznej, społecznej kontroli. Nadzoru nad tym, co dzieje się z naszymi lasami - mówił Donald Tusk.

Bardzo doceniam dorobek pana Witolda Kosa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko państwowych. Lasy to jest święta rzecz, nie tylko gospodarka - zacytował słowa Kosa Tusk. Gospodarka leśna jest bardzo ważną częścią tego fenomenu, jakim są polskie lasy. Ale lasy to też dobro społeczne, narodowe, nie tylko gospodarka - dodał premier.

Tusk zapowiada ogólnopolski okrągły stół ws. lasów

Tusk podkreślił, że liczy na zaangażowanie nowego szefostwa LP, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale przede wszystkim samorządów w społeczną kontrolę tego, co dzieje się z polskimi lasami.

To jest przede mnie bardzo ceniona norma europejska, że ludzie, mieszkańcy, samorządy mają bardzo ważny głos, który stanowi o przyszłości lasów, jeśli chodzi o decyzje o procencie lasów, które nie będą podlegały wycince - mówił Tusk.

Premier zapowiedział, że po przejęciu obowiązków przez Witolda Kossa rozpoczną się konsultacje w tej sprawie. Uczestniczyć mają w nich leśnicy, przedstawiciele polskiego przemysłu drzewnego, samorządów, organizacji pozarządowych, ale i aktywiści działający na rzecz ochrony środowiska.

To będzie taki ogólnopolski okrągły stół. Wszyscy będą mieli równoprawny głos w tej debacie o przyszłości polskich lasów - zapewnił Tusk.