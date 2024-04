"Jest kumulacja negatywnych zjawisk - na Bliskim Wschodzie i w świecie - z którymi tak naprawdę nikt nie walczy. One dotyczą problemów politycznych, bezpieczeństwa, ale również problemów klimatycznych, popandemicznych i bardzo wielu innych..." - ocenił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. "Mamy do czynienia z całym zespołem problemów, które nie są rozwiązywane, narastają. Powstaje naturalna obawa, że doprowadzą do większego konfliktu - tym bardziej, że to odbywa się na tle zmian, które zachodzą w stosunkach globalnych" - analizował.

Wideo youtube "Nikt nie mówi o pokoju - może poza papieżem" Krzysztof Płomiński nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z napiętą sytuacją międzynarodową powinniśmy się spodziewać III wojny światowej. W stosunkach międzynarodowych w moim przekonaniu wiele jest parcia do dalszej konfrontacji. Następuje odejście od poszukiwania środków budowy zaufania, nikt nie mówi o pokoju - może poza papieżem Franciszkiem, który w związku z tym jest wyśmiewany - analizował gość RMF FM. Bardzo wielu z tych, którzy apelują o deeskalację, nie ma żadnego interesu w tym, żeby do tej deeskalacji doprowadzić - wprost przeciwnie - zauważył. "Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo zależymy od Bliskiego Wschodu" To, co się dzieje w Izraelu i na Bliskim Wschodzie będzie decydowało w dużym stopniu o tym, kto wygra w najbliższych wyborach amerykańskich - ocenił były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zależymy w tej chwili od Bliskiego Wschodu - dodał Płomiński. W Arabii Saudyjskiej kupujemy 50 proc. potrzebnej nam ropy naftowej, a w Katarze 50 proc. gazu skroplonego. To wszystko działa bezkolizyjnie i będzie działało, o ile na Bliskim Wschodzie nie dojdzie do jakichś większych perturbacji - chociażby zablokowania cieśniny Ormuz - analizował ekspert. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM zauważył, że Europa "importuje z Bliskiego Wschodu wszelkiego rodzaju problemy - migracyjne, bezpieczeństwa, terrorystyczne". Sytuacja na Bliskim Wschodzie przekłada się na sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach - podkreślał. Mamy na granicach europejskich dwa potężne konflikty. Agresywna polityka Rosji to jest problem na dziesięciolecia. Do tego dokłada się Bliski Wschód - tłumaczył Krzysztof Płomiński.

"Nie można stać z opuszczonymi rękami, kiedy na świecie zachodzą wydarzenia dramatyczne" Krzysztof Ziemiec nawiązał też w rozmowie do zaplanowanego na dziś pogrzebu Damiana Sobola - polskiego wolontariusza World Central Kitchen, który zginął w Strefie Gazy po uderzeniu izraelskiej rakiety. Pytał swojego gościa, czy może być to dla nas nowy bohater narodowy. Zdaniem Krzysztofa Płomińskiego Damian Soból może być "symbolem tego, że nie można stać z opuszczonymi rękami w sytuacji, kiedy na świecie zachodzą wydarzenia dramatyczne". Pomoc oferowana ze strony wolontariuszy, organizacji pozarządowych pozwala przeżyć wielkiej ilości ludzi, a z drugiej strony budzi pewną solidarność, sympatię, a przede wszystkim zrozumienie i świadomość, że to, co się dzieje bardzo często w odległych regionach świata, ma również dla nas znaczenie - analizował dyplomata. Powinniśmy również oczekiwać, że to, co dla nas ma priorytetowe znaczenie, powinno być rozumiane i przyjmowane z solidarnością daleko w świecie - dodał. Czy za śmierć Sobola można obwinić jednoznacznie którąś ze stron trwającego konfliktu? Moje spojrzenie sięga w historię. Nam się wydaje, że wszystko zaczęło się od 7 października i terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael. Tak naprawdę jest to tylko kolejna odsłona w trwającym od 1948 roku konflikcie żydowsko-palestyńskim - ocenił Płomiński. W tak zadawnionych konfliktach (...), po dekadach wrogości, konfrontacji, tak jak w złym małżeństwie - nie wiadomo, kto bardziej jest winny - dodał. Zobacz również: Fatalne wieści dla Ukrainy. Krytyczny niedobór [RELACJA]

Prezydent spotkał się z Polonią w Kanadzie. "Polska o was pamięta"

Silna eksplozja w bazie wojskowej w pobliżu Bagdadu

Szef MSZ Iranu: To były zabawki, a nie drony. Jesteśmy kwita Opracowanie: Maciej Nycz