Rafał Trzaskowski zaznaczył, że KO chce, aby każdy, kto chce włączyć się w popieranie Koalicji, mógł uczestniczyć w kampanii wyborczej.

Bardzo nam zależy, żeby znowu mieć taką samą energię jak w roku 2020, jak w roku 2023. Ta energia jest nam bardzo potrzebna po to, żebyśmy te wybory mogli wygrać. Nie spoczniemy nawet na jeden dzień. Przed nami bardzo intensywna praca - mówił.

Trzaskowski: Prezydent RP musi mieć doświadczenie

Zapraszając na konwencję KO w Gliwicach, Trzaskowski deklarował, że będzie tam mowa "o tym, co najważniejsze, jak Polska się powinna zmieniać, jak zaplanować tę drogę, która nas doprowadzi do zwycięstwa, jak wybrać prezydenta, który będzie w pełni demokratyczny, w pełni niezależny, który będzie się wykazywał inicjatywą i - co najważniejsze - będzie charakteryzował się doświadczeniem".

To doświadczenie jest bardzo ważne. Dzisiaj w polskiej polityce powinno być tak, że to prezydent wnosi całe swoje doświadczenie do Pałacu Prezydenckiego, a nie dopiero musi się uczyć wszystkiego, będąc już w tym pałacu - stwierdził Trzaskowski.