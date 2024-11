W końcu przestanie być koszmarem podróżnych. Kolejarze biorą się za zaniedbany przystanek Warszawa Ursus Północny. Obecny stan peronów, a także dojść do nich, pozostawia wiele do życzenia.

W końcu pasażerowie pociągów doczekają się stacji z prawdziwego zdarzenia. Przystanek Warszawa Ursus Północny zostanie wyremontowana.

Nie cieszy to oka, myślę, że tutaj można to zmienić tak, żeby przyjemniej czekało się na pociąg (...). Tam dalej przy wejściu zrobiła się dziura, jakby ktoś w nocy szedł, to nietrudno o tragedię - mówią pasażerowie pociągów, których spotkał na stacji reporter RMF MAXX, Przemysław Mzyk.

Docelowo mają powstać dwa nowe perony dla podróżnych.

Zamontowane będą wiaty, ławki, gabloty oraz oznakowanie, a na monitorach będą wyświetlane odjazdy pociągów.

Wykonane zostaną także nowe dojścia i pochylnie od strony ul. Posagów Siedmiu Panien.

Prace mają ruszyć za kilka miesięcy.

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał 11 miesięcy na zrealizowanie zadania od momentu podpisania umowy. Szacowany koszt tej inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Polskie Linie Kolejowe właśnie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy tych prac - powiedział RMF MAXX Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.



Inwestycja ma być gotowa za dwa lata.