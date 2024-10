Demografia musi być dla rządu sprawą priorytetową - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiedział program, który ma przyczynić się do wzrostu liczebności Polaków w Polsce. PSL chce, by Polacy powracali do ojczyzny zza granicy oraz by chętniej decydowali się na potomstwo.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP PSL przedstawi program powrotu Polaków do ojczyzny oraz projekt ustawy o rodzinnym PIT - zapowiedział w sobotę wicepremier, szef MON i prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że demografia musi być dla rządu numerem jeden. Kosiniak-Kamysz zabierając głos podczas sobotniej Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowie powiedział, że "Polska wymiera" i demografia jest jednym z największych problemów naszego kraju. Demografia musi dla naszej koalicji i naszego rządu być numerem jeden - podkreślił. Prezes PSL zaprezentował założenia prodemograficznego programu, którego jednym z elementów ma być polityka powrotu Polaków z emigracji. To są powroty tych, którzy z Polski wyjechali. To jest wspólnota polska na wschodzie, która chce do Polski wrócić. To jest młoda emigracja, którą musimy do Polski przyciągnąć. PSL będzie odpowiedzialną partią i przygotuje program powrotów do Polski - zapowiedział. Dodał, że program ma zawierać zachęty dla firm i rodzin, które chciałyby się przenieść do kraju. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że PSL przedstawi projekt ustawy o rodzinnym PIT, dającą możliwość wspólnego rozliczania się rodzin wraz z dziećmi. Takie rozwiązanie - jak wskazał - miałoby oznaczać niższe podatki dla rodzin wielodzietnych. Wskaźnik dzietności jest dziś dwa razy mniejszy od zastępowalności pokoleń. Mamy problem. Duże rodziny potrzebują wsparcia. Im więcej dzieci, tym mniejszy podatek - poinformował szef MON. Zobacz również: Ostrzeżenia IMGW. Gęsta mgła w połowie Polski

