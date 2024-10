"Wielokrotnie poruszone były kwestie bezpieczeństwa, kwestie naszego wspólnego wsparcia dla Ukrainy i tego, jak działać, by Ukrainę można było jak najszybciej przyjąć do Unii Europejskiej. Przedstawiłem polskie priorytety w zbliżającej się naszej, polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" - przekazał prezydent Andrzej Duda na konferencji Grupy Arraiolos na Wawelu w Krakowie.

Andrzej Duda / Łukasz Gągulski / PAP

W piątek w Krakowie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy spotkało się 11 prezydentów z Grupy Arraiolos - formatu łączącego głowy państw tych krajów UE, w których głowy państw nie spotykają się w ramach Rady Europejskiej.

Prezydent ujawnił polskie priorytety w zbliżającej się prezydencji w Radzie UE. W pierwszej kolejności Polska ma zabiegać o zacieśnienie relacji Wspólnoty ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, ale zarazem więcej Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej - mówił Duda.

Kolejną kwestią traktowaną przez polską prezydencję priorytetowo, będzie nacisk na integrację nowych państw ze Wspólnotą.

Wskazywaliśmy te kraje, które do UE będą w pierwszej kolejności przyjmowane. A więc Ukraina, ale także Mołdawia, państwa Bałkanów Zachodnich, ale wszyscy mamy nadzieję, że także i Gruzja - wymieniał prezydent, dodając, że we Wspólnocie mają nadzieję, iż Gruzja po najbliższych wyborach zbliży się do UE.

Kolejny wymieniony przez Dudę priorytet to kwestia odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych. I wreszcie ostatnie z tych najważniejszych zagadnień, a mianowicie bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej, a zarazem to, jak zrealizować założenia polityki klimatycznej - powiedział Duda.



Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów państw Unii Europejskiej. W spotkaniu w Krakowie biorą udział prezydenci 11 państw: Polski, Włoch, Bułgarii, Niemiec, Chorwacji, Grecji, Estonii, Słowenii, Łotwy, Węgier i Słowacji. Tematem obrad jest zacieśnianie relacji transatlantyckich w obliczu globalnych wyzwań.

Arraiolos to nieformalne, coroczne spotkanie grupy prezydentów UE, odbywające się od 2003 r., poświęcone najważniejszym zagadnieniom europejskim i globalnym.