Pytana o to, co Pokojowa Nagroda Nobla może oznaczać dla samej organizacji i czy światowi liderzy mogą się z nią od dziś bardziej liczyć, ekspertka stwierdza: To jest stara organizacja, działająca od wielu lat. To organizacja doświadczona. Na pewno jest to bardzo duży zastrzyk pieniędzy, który pozwoli na zwiększenie zasięgu, jeżeli chodzi o informację. Zazwyczaj te pieniądze, które pojawiają się wraz z medalem, służą do tego, żeby wzmocnić działania, które wiążą się z funkcjonowaniem nagrodzonego. Myślę, że w tym przypadku ruch antyatomowy, pacyfistyczny zyskał bardzo takiego silnego sojusznika, duże wzmocnienie swojej aktywności.

"Ludzkość zdążyła zapomnieć trochę o broni atomowej"

Rozmówczyni Mateusza Chłystuna przyznaje, że pokojowy Nobel dla japońskiej organizacji, był dla niej jednak sporym zaskoczeniem. Bardziej spodziewałam się, że Nobel trafi do dużej organizacji międzynarodowej bądź organu organizacji międzynarodowej. Stawiałam bardziej na instytucje typu Międzynarodowy Trybunał Karny... W zasadzie wszystkie prawie trybunały międzynarodowe, które istnieją, pojawiały się na liście potencjalnych laureatów - mówi.

Justyna Nakonieczna Bartosiewicz podkreśla jednak, ze werdykt jest ciekawy. Ludzkość zdążyła zapomnieć trochę o broni atomowej, chociaż - i to jest nawiązanie do współczesnych czasów - w tej chwili co chwila w konfliktach, które się tak mocno aktywowały, wątek użycia broni atomowej się pojawia. Jesteśmy nią straszeni, szantażowani możliwością użycia. Są państwa, które regularnie od wielu lat prowadzą badania nad atomem i raczej nie są to badania o charakterze pokojowym, raczej z intencją uzbrojenia się w broń nuklearną. Więc to też jest przypomnienie o podstawach i wrócenie do punktu podstawowego. W ten sposób Komitet Noblowski mówi - wskazując japońską organizację, dając jej możliwość zwiększenia swojego głosu w przestrzeni publicznej - że wojna jest tragedią dla całej ludzkości, dla wszystkich - dodaje.