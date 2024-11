Prof. Wawrzyniec Konarski ocenił w rozmowie z PAP, że decyzja o prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej mogła być w pewien sposób związana z wyborczym zwycięstwem Donalda Trumpa w USA.



Trzaskowski był przygotowywany do roli kandydata w tych wyborach, ale z drugiej strony mamy do czynienia z nowym rozdaniem w USA i przynajmniej w obecnym momencie wyborem człowieka na funkcję prezydenta USA, który z pewnością nie jest osobą przychylną, jeśli chodzi o obecny rząd w Polsce - analizował politolog. Pojawił się więc naturalny dylemat, że ktoś, kto będzie się ubiegał o nominalnie najważniejszą - choć w praktyce ona nie jest najważniejszą funkcją w Polsce, musi być wyłoniony właśnie w prawyborach - dodał.

Zdaniem Konarskiego prawybory to "element amerykanizmu w polskich realiach politycznych, który ma pokazać, że PO jest partią wewnętrznie demokratyczną". Odwrotnie do typowego dla Prawa i Sprawiedliwości wizerunku partii wodzowskiej. Jednakże w moim przekonaniu partie - i jedna, i druga, największe polskie partie - są partiami wodzowskim, tylko model wodzostwa jest inny w Platformie i inny w PiS - podkreślił ekspert.

Konarski stwierdził, że obaj startujący w prawyborach politycy są wyraziści.

Ten pomysł jest ściągnięty bezpośrednio z realiów amerykańskich i myślę, że skoro inicjuje go Rafał Trzaskowski, to zakłada on, że powinny one potwierdzić jego pozycję jako silnego kandydata i że w związku z tym to on, a nie Sikorski będzie kandydatem Platformy - prognozował politolog. Jego zdaniem to Radosław Sikorski może być kandydatem "trudniejszym" dla niektórych w PO - ze względu na cechy osobowe.



"Prawybory nie uwzględniają ryzyka, które pojawia się w drugiej turze"

Rafał Trzaskowski / Leszek Szymański / PAP

Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego przypomniał, że prezydenckie prawybory odbyły się w Platformie Obywatelskiej już w 2010 r. Wtedy Radosław Sikorski przegrał walkę z Bronisławem Komorowskim.

Wówczas okazały się absolutnym sukcesem. Platforma Obywatelska absolutnie dominowała w przestrzeni medialnej. Większość wiadomości zaczynała się od relacjonowania tego, co w danym momencie się działo na odcinku prawyborów - wspominał.

Annusewicz ocenił, że gdyby na prawybory zdecydowało się Prawo i Sprawiedliwość, to Koalicja Obywatelska nie poszłaby tą drogą. Ponieważ PiS z prawyborów zrezygnowało, to KO chce w ten sposób przyciągnąć uwagę mediów i opinii publicznej - tłumaczył.

Według Annusewicza, z organizacją prawyborów wiąże się pewne ryzyko. Głos ludu, czyli tych, którzy będą w tych prawyborach uczestniczyć, niekoniecznie uwzględnia to, w jaki sposób w drugiej turze wyborów zachowa się tzw. elektorat niezdecydowany - zaznaczył.

Prawybory nie uwzględniają ryzyka, które pojawia się w drugiej turze. Tutaj lepiej sprawdza się popatrzenie na wyniki badań i ocena szans kandydatów właśnie w tym kontekście - stwierdził politolog.

"O wszystkim zdecyduje Tusk"

Radosław Sikorski / Marcin Gadomski / PAP

Sceptycznie pomysł prawyborów prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej ocenił poseł należącego do koalicji rządzącej Polskiego Stronnictwa Ludowego - Marek Sawicki. Jego zdaniem to "strategia premiera Tuska, który potrafi zająć opinię publiczną swoją partią".

O wszystkim zdecyduje Donald Tusk, a nie żadne prawybory. Prawybory są do tego, żeby zająć opinię publiczną Platformą Obywatelską. To jest zawłaszczanie przestrzeni medialnej, to raz. Dwa - to czekanie z ogłoszeniem decyzji, wcale nie muszą ogłaszać tego 7 grudnia, może to być 27 grudnia - zauważył Sawicki.

W Ameryce wygrała gospodarka, bezpieczeństwo i konserwatyzm, choć udawany, ale mocno deklarowany. W mojej ocenie mamy bardzo podobne społeczeństwa i Platforma Obywatelska, jeśli chce, żeby wybory wygrał kandydat obecnej większości parlamentarnej, to z pewnością nie może to być lewicowy Trzaskowski. A jak poprowadzą w tej chwili swoją wewnętrzną grę, to czas pokaże - zaznaczył poseł ludowców.

Nie kto inny, tylko Donald Tusk zdecyduje o tym, kto będzie kandydatem, a nie jakieś prawybory - podsumował kategorycznie Sawicki.