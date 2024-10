Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej, którzy w sierpniu głosowali za odebraniem prawie 11 milionów z dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Zawiadomienie złożył we wrześniu pełnomocnik wyborczy PiS.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, powodem dla którego prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa było stwierdzenie, że członkowie PKW nie mogli przekroczyć swoich uprawnień, bo - głosując w sprawie uchwały dotyczącej dotacji dla Komitetu Wyborczego PiS - działali w granicach prawa.

W sprawie dwóch innych punktów zawiadomienia, dotyczących nie tego, co pięciu członków PKW zrobiło, ale "podobnych przestępstw zapowiadanych i prawdopodobnych, przyszłych, w nieustalonej jeszcze dacie, w Warszawie" prokuratura stwierdziła, że możliwego sposobu głosowania nie można uznać nawet za przygotowanie do popełnienia przestępstwa, bo nie jest to przestępstwo. Prokuratura nie mogła też zbadać okoliczności czynu jeszcze niepopełnionego.

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS, który otrzymał już odmowę wszczęcia śledztwa, zaskarżył decyzję prokuratury do sądu.

Doniesienie na 5 członków PKW

We wrześniu doniesienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie złożył pełnomocnik finansowy Prawa i Sprawiedliwości, który zarzuca członkom PKW nie tylko przekroczenie uprawnień przez głosowanie za przyjętą pod koniec sierpnia uchwałą pozbawiającą partię 10,8 mln z dotacji. Twierdzi też, że istnieje możliwość popełnienia kolejnych takich przestępstw "w nieustalonym czasie i miejscu" w przyszłości.

28 października posiedzenie PKW

Sędzia Sylwester Marciniak poinformował kilka dni temu, że wyznaczył termin posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej na poniedziałek 28 października. PKW będzie dyskutować o sprawozdaniach partii za 2023 r., jednak nie jest przesądzone, że zapadną ostateczne decyzje ws. największych ugrupowań, w tym PiS.

Szef PKW nie sprecyzował, jaki będzie ostateczny plan posiedzenia 28 października i czy Komisja zajmie się sprawozdaniami finansowymi największych partii za 2023 r. Trudno to w tej chwili przesądzać, jeszcze trwają prace, do posiedzenia zostały dwa tygodnie. Trzeba przygotować projekty uchwał, przeanalizować sprawozdania i opinie biegłych - mówił kilka dni temu.

Mamy jeszcze do przyjęcia sporo uchwał dot. sprawozdań finansowych komitetów z wyborów do Sejmu i Senatu. Do tego są sprawozdania partii politycznych za ubiegły rok - partii jest blisko 100, a przyjęliśmy dotychczas 10 sprawozdań - powiedział Marciniak. Zapowiedział też, że PKW będzie obradować z większą częstotliwością.

Marciniak o sprawozdaniu PiS-u

Szef PKW nie chciał też przesądzać dalszych losów sprawozdania PiS z 2023 r. i zwrócił uwagę, że decyzja Komisji w tej sprawie jest uzależniona od rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego ws. skargi PiS na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu z wyborów parlamentarnych.

Zgodnie z Ustawą o partiach politycznych w wyniku odrzucenia sprawozdania komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych, odrzucone powinno zostać także sprawozdanie tej partii z 2023 r. Konsekwencją takiej decyzji byłaby utrata prawa do subwencji na okres trzech lat.

Sąd Najwyższy ma 60 dni na rozpoznanie skargi na uchwałę PKW dot. odrzucenia sprawozdania komitetu wyborczego. Skutek związany z partią polityczną jest uzależniony z kolei od prawomocności decyzji PKW czy oddalenia skargi przez SN. Ewentualne skutki prawne są ze sobą ściśle związane - powiedział Marciniak. Marciniak zauważył przy tym, że wciąż nie ma informacji o terminie posiedzenia SN w tej sprawie. Termin 60 dni, jaki ma na rozpatrzenie skargi SN, mija na początku listopada.

Problem polega na tym, że status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która jest właściwa do rozpatrywania skargi PiS, orzeka w sprawach wyborczych i jest kluczowa przy organizacji wyborów - jest kwestionowany przez obecny rząd, a także część członków PKW.

Na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie i większość. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie przeprowadzili wyborów, które zbliżają się wielkimi krokami - powiedział szef Komisji.

Odrzucenie sprawozdania komitetu PiS

Pod koniec sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 mln zł. W związku z tym dotacja podmiotowa dla tej partii (prawie 38 mln zł) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł.

Ponadto, blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 mln zł. PiS musiało zwrócić do Skarbu Państwa zakwestionowaną sumę, czyli 3,6 mln zł.

9 września PiS złożyło do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego skargę na decyzję PKW ws. sprawozdania finansowego. Zdaniem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego decyzja PKW została podjęta "w całkowitej sprzeczności z prawem".