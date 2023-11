Posłanki PiS w imieniu klubu zapowiedziały złożenie wniosku do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła KO Krystiana Łuczaka. „Porównywanie innych ludzi do nowotworu jest absolutnie haniebne, a słowa te są niegodne posła na Sejm” - mówiła szefowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.

Krystian Łuczak / Marcin Obara / PAP

W Sejmie podczas debaty nt. refundacji in vitro poseł KO Krystian Łuczak zaczął swoje wystąpienie od słów o tym, że "PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną".

Do tej wypowiedzi na konferencji prasowej odniosły się posłanki PiS, zapowiadając skierowanie w tym dniu wniosku o ukaranie posła do Komisji Etyki Poselskiej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka powiedziała, że porównywanie innych ludzi do nowotworu jest "absolutnie haniebne", a słowa te są "niegodne posła na Sejm".

Jako klub PiS składamy w tej sprawie wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie pana posła Krystiana Łuczaka i mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał, że nie zgadzamy się na to, by w debacie publicznej pojawiały się podobne określenia. Wiemy, że temperatura sporu politycznego czasami bywa wysoka, ale zachowajmy szacunek do siebie na wzajem - powiedziała Gembicka.

Poseł Katarzyna Sójka podkreśliła, że niedawno podobną do Łuczaka wypowiedź sformułowała poseł KO Karolina Pawliczak, która mówiła "w sposób obrażający nie tylko pacjentów onkologicznych, ale również wyborców Prawa i Sprawiedliwości".

Jeżeli chcemy mówić o onkologii, o nowotworach, mówmy w kontekście ochrony zdrowia (...) politycy Platformy Obywatelskiej, przejdźcie do odpowiedniego poziomu debaty publicznej. Nie obrażajcie polityków PiS, ale przede wszystkim nie obrażajcie i nie pogardzajcie naszymi wyborcami i nie wykorzystujcie pacjentów onkologicznych do waszego języka, waszej propagandy - zaapelowała Sójka.