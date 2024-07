​Uchwała Sejmu o uchyleniu immunitetu Michała Wosia dotarła już do prokuratury, gdzie powstaje właśnie postanowienie o postawieniu mu zarzutów - ustalił dziennikarz RMF FM.

Michał Woś / Piotr Nowak / PAP

Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w ciągu kilku dni otrzyma wezwanie na przesłuchanie, podczas którego prokurator ma mu przedstawić zarzuty związane z finansowaniem zakupu ze środków Funduszu Sprawiedliwości oprogramowania Pegasus - dowiedział się nasz dziennikarz.

Zawiadomienie do prokuratury

W poniedziałek Komisja śledcza ds. Pegasusa przedstawiła zawiadomienie do prokuratury wobec Michała Wosia. Jak wyjaśnił członek komisji Paweł Śliz, zawiadomienie dotyczy zmiany planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości.

Zawiadomienie do prokuratury wobec Wosia wykracza poza zakres, jaki był przedmiotem debaty o uchylenie mu immunitetu - wyjaśnił Śliz. Poinformował, że jest to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 par. 1 i 2, w związku z art. 271 par. 1 Kodeksu karnego.

W trakcie prac komisji dowiedzieliśmy się, że 14 września 2017 roku pan Woś skierował do wiceminister Ministerstwa Finansów Teresy Czerwińskie pismo, w którym na podstawie wskazanych przepisów ustawy o przepisach publicznych zwrócił się do minister o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Funduszu Sprawiedliwości - mówił Śliz.

Wytłumaczył, że tym piśmie Woś wskazał, że zaplanowane zmiany środków finansowych w planie na 2017 r. dotyczą m.in. pozycji 2. - koszty własne zwiększone o kwotę 34 mln zł. Jednak, co jest istotą zawiadomienia, zostało tam również wskazane, inne działania mają zostać zwiększone o kwotę 25 mln zł.

Woś, jako podstawę prawną proponowanych zmian w zakresie pozostałych, innych kosztów własnych w planie finansowym funduszu wskazał przepisy ar. 43 par. 4 pkt. 8 Kodeksu karnego wykonawczego, szczegółowo to argumentując. Wskazał, że pozostałe koszty własne, zgodnie z tym przepisem, przeznaczone są na wykonanie bezpośrednio przez dysponenta lub powielone przez niego zadania mające na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przestępczości - przypomniał członek komisji.

Michał Woś - dysponent Funduszu Sprawiedliwości

Michał Woś w latach 2017-2018 był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Został upoważniony przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do wykonywania czynności dysponenta Funduszu Sprawiedliwości.

We wrześniu 2017 r. Woś skierował do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości - chodziło o kwotę 25 mln zł, które trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zostały wykorzystane na zakup systemu Pegasus.