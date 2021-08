Ministerstwo Rozwoju i Technologii powstaje w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - poinformowano w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostało opublikowane w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Jak wskazano w rozporządzeniu, przekształcenie, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii działu praca i włączeniu go do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.



Jednocześnie ukazały się rozporządzenia dotyczące rozszerzenia kompetencji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także w sprawie szczegółowego zakresu działania obu resortów.



Podano też, że rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, czyli 12 sierpnia 2021 roku.

Trzęsienie ziemi w koalicji rządzącej

Przypomnijmy, że na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stał do środy Jarosław Gowin. We wtorek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z wnioskiem do prezydenta o odwołanie lidera Porozumienia z funkcji wicepremiera i szefa resortu. Powodem - jak mówił rzecznik rządu - było to, że Gowin oraz członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej,

W środę Andrzej Duda oficjalnie odwołał Gowina.

Po zdymisjonowaniu lidera Porozumienia zarząd partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy.



Po opuszczeniu koalicji rządzącej partia Jarosława Gowina utworzyła koło parlamentarne, w którym znaleźli się: Jarosław Gowin, Michał Wypij jako szef koła, Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Stanisław Bukowiec oraz dotychczas niezrzeszona posłanka Monika Pawłowska. Do koła parlamentarnego będzie też należał senator Józef Zając.

Nastąpiła również fala dymisji w rządzie. Ze swoich stanowisk zrezygnowali wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek, Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak. Marcin Ociepa z kolei poinformował, że rezygnuje ze stanowiska wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej.



Fala odejść dotknęła także samo Porozumienie. Z partii odeszli: Grzegorz Piechowiak, Marcin Ociepa, Wojciech Murdzek i Mieczysław Baszko, który powiedział, że dołączy do Partii Republikańskiej.