W Dzienniku Ustaw ogłoszono zmiany w ustawie o służbie cywilnej, wprowadzające lustrację nawet 40 tysięcy urzędników państwowych. Związane z nią przepisy i terminy wchodzą w życie już jutro.

Instytut Pamięci Narodowej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dla urzędników oznacza to, że ich przełożeni od jutra mają tylko 7 dni na przekazanie do Instytutu Pamięci Narodowej list wszystkich pracowników, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

Po otrzymaniu tych wykazów IPN będzie miał 5 miesięcy na sprawdzenie danych na ich temat. Jeśli archiwiści znajdą w aktach dowody współpracy ze służbami PRL osoby, których to dotyczy automatycznie stracą pracę, bo obejmie ich zakaz zatrudniania w administracji.

Mający 51 i więcej lat urzędnicy mają z kolei obowiązek złożenia w ciągu 30 dni, a więc do 27 lipca, oświadczeń lustracyjnych. Ich niezłożenie w tym terminie oznacza wygaśnięcie stosunku pracy w ciągu 15 dni. To samo dotyczy osób, które wcześniej przyznały się do współpracy albo potwierdziły ją w oświadczeniu.

Według ocen rządu lustracja ma objąć około 22 tys. osób, a więc 1/3 urzędników Służby Cywilnej i około 18 tys. innych pracowników urzędów. Cały proces ma się zakończyć w listopadzie.

Treść nowych przepisów można znaleźć na stronie Dziennika Ustaw.