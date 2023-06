Położona w centrum miasta ul. Królewska pozostanie w weekendy zamknięta dla samochodów na odcinku od ul. Bajkowskiego do ul. Podwale. Ograniczenie będzie obowiązywać do końca wakacji - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Lublin.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kierowcy poruszający się ul. Bajkowskiego pojadą w lewo w ul. Lubartowską, a dojazd do posesji będzie odbywał się od ul. Wyszyńskiego.

Zamkniętym odcinkiem ul. Królewskiej - tak jak do tej pory - przejadą jedynie pojazdy komunikacji miejskiej oraz rowerzyści.

Taksówki mają możliwy dojazd od ul. Wyszyńskiego oraz do dyspozycji dwa postoje na ul. Królewskiej oraz Bajkowskiego.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała każdorazowo od piątku od godz. 18 do niedzieli do końca dnia, we wszystkie wakacyjne weekendy, czyli do 27 sierpnia – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Straż Miejska nadal będzie patrolować ulicę w każdy weekend oraz informować kierowców o obowiązujących zmianach.