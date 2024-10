Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym ws. oświadczeń majątkowych kontrowersyjnego polityka.

Łukasz Mejza na zdj. z 2023 r. / Piotr Molecki / East News

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że wniosek ws. immunitetu Łukasza Mejzy został przekazany marszałkowi Sejmu we wtorek.

Łukasz Mejza, będąc posłem na Sejm RP, chroniony jest immunitetem parlamentarnym, co zgodnie z treścią art. 17 § 1 pkt 10 kpk stanowi negatywną przesłankę procesową do przedstawienia mu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Przeszkoda ta jest usuwalna poprzez wyrażenie zgody przez Sejm RP na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej - stwierdziła Adamiak w komunikacie.

Rzeczniczka Bodnara przypomniała, że śledczy chcą, by Mejza odpowiedział za 11 przestępstw w związku z nieprawidłowościami w jego oświadczeniach majątkowych. Chodzi zarówno o dokumenty, które składał z racji pełnienia mandatu poselskiego, jak i o te związane z pracą w resortach kultury i sportu.

Łukasz Mejza urodził się 15 maja 1991 r. w Zielonej Górze. Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Z zawodu jest przedsiębiorcą.

W ostatnich wyborach Łukasz Mejza zdobył 10 162 głosów. Jest członkiem klubu PiS.