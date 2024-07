"To my zdecydowaliśmy, że po raz kolejny premierem jest Donald Tusk"- mówił podczas Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego prezes tej formacji Władysław Kosiniak-Kamysz. "Stworzyliśmy koalicję, bo taka była wolna wyborców, w którą zawsze się wsłuchujemy, ale podjęliśmy tę decyzję świadomie. To nie znaczy, że nie mamy swojego zdania. PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem" – zapewniał wicepremier i minister obrony.

Fundamentalną wartością, dla której jestem w PSL, jest wolność - wolność naszych poglądów, wolność naszego głosowania w sprawach, które stanowią o najbardziej wrażliwych tematach, dotyczących nas samych, jest wolność gospodarcza, która zawsze leżała u źródeł ruchu ludowego - mówił podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Walka o naszą wolność trwa na Ukrainie (...) w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszej ojczyzny - w ujęciu militarnym, ale także w ujęciu sojuszy, które tworzymy, czy Unii Europejskiej, czy NATO. Ta walka o wolność trwa w każdym wymiarze, w którym przychodzi nam funkcjonować. To jest rzecz kluczowa, dla której jesteśmy w polityce - tłumaczył lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz / Rafał Guz / PAP