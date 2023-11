"Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku" - napisał na platformie X przewodniczący PO Donald Tusk, komentujących w niedzielę kandydaturę Elżbiety Witek do prezydium Sejmu.

Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

