Jutro w samo południe mają się rozpocząć konsultacje klubowe w sprawie prezydium nowego Sejmu - zapowiedział Marek Sawicki. Poseł PSL został wskazany przez prezydenta na marszałka seniora, który poprowadzi obrady 13 listopada. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, w prezydium nowego Sejmu może zabraknąć miejsca dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko zależy od tego, kogo wystawi PiS - tak mówią politycy znający kulisy zawierania nowej koalicji KO-Lewica-Trzecia Droga.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jutro zapadnie decyzja, czy wszystkie partie w parlamencie będą miały swojego wicemarszałka. Uzgodnimy to, ja nie jestem marszałkiem dyktatorem, jestem marszałkiem seniorem, jestem po to, by zorganizować prace Sejmu na to pierwsze inauguracyjne posiedzenie, a nie narzucać własną wolę - mówił Marek Sawicki.

PiS usłyszy warunek

Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski ustalił natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo że będzie miało najliczniejszy klub w Sejmie, może nie mieć wicemarszałka Sejmu, ponieważ przejmująca w poniedziałek w Sejmie władzę opozycja nie poprze każdego wskazanego przez PiS kandydata.

Na PiS ma czekać jedno miejsce w prezydium, ale ma być postawiony warunek. Wskazana osoba ma być poza podejrzeniem, że może być postawiona w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu lub wezwana przed planowane komisje śledcze.

To właściwie wyklucza możliwość zgłoszenia np. obecnej marszałek Sejmu Elżbiety Witek i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Ktoś, kto anulował ważne głosowania, bo kazał mu prezes Kaczyński albo karał posłów odebraniem uposażeń, nie może w odnowionym Sejmie zajmować prestiżowych stanowisk - usłyszał dziennikarz RMF FM od polityków prowadzących negocjacje koalicyjne. Poczekamy, aż PiS zgłosi kogoś, kto nie budzi kontrowersji i nie kojarzy się z ich opresyjną władzą - dodają ci politycy.

To może oznaczać, że w poniedziałek na pierwszym posiedzeniu nie zostanie wybrane pełne prezydium Sejmu.

Ozdoba: Próba wywołania sztucznego wątku

To jest zakłamywanie rzeczywistości. Nie ma żadnych wątpliwości co do pani marszałek Witek. Pani marszałek jest znakomitym parlamentarzystą, marszałkiem - tak te informacje skomentował w Rozmowie o 12:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Jacek Ozdoba .

Jakiekolwiek wykluczanie - z jakiego powodu? Sądzę, że to jest próba zamieszania, wywołania sztucznego wątku. Nie wierzę, że opozycja jest na tyle antydemokratyczna., bo to antydemokratyczne, jeżeli są osoby wskazane, które by nie mogły zasiadać w prezydium - mówił wiceminister klimatu i polityki Suwerennej Polski.

Prezydent Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a Markowi Sawickiemu funkcję Marszałka Seniora. Jak uzasadnił prezydent, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.