"Pamiętajcie państwo, że cierpieć, czy nawet umierać za ojczyznę, to rzecz piękna. Musimy to mieć w sercu, po to, żeby zwyciężyć" - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas krakowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości. "Walczymy o to, aby ten rząd (Tuska - przyp. red.) nie powstał" - stwierdził lider PiS.

Jarosław Kaczyński / Łukasz Gągulski / PAP

Jarosław Kaczyński ocenił też co się stanie, jeśli powstanie gabinet pod przywództwem Donalda Tuska.

Kaczyński: Tusk zaakceptuje zmiany traktatu UE, a Polska straci suwerenność

Zdaniem prezesa PiS, taki rząd zaakceptuje zmiany traktatowe proponowane przez Komisję Europejską, a w efekcie Polska straci suwerenność.

Prezes PiS odniósł się do planowanych między innymi przez część frakcji Parlamentu Europejskiego zmian traktatów europejskich zmierzających do zwiększenia kompetencji organów UE. Jarosław Kaczyński zauważył, że te rozwiązania są wspierane przez polityków Platformy Obywatelskiej, która - jak podkreślił - jest "partią niemiecką".

Wicepremier zapowiedział, że jego celem jest apelowanie do pozostałych sygnatariuszy umowy koalicyjnej zawartej 10 listopada, aby nie wspierali niekorzystnych dla Polski zmian. Dodał, że niezależnie od skuteczności tych apelów Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwstawiało się reformom instytucji brukselskich.

Jarosław Kaczyński zauważył, że elementem strategii Platformy Obywatelskiej w debatach nad zmianami w UE będzie pomniejszanie ich faktycznego znaczenia dla Polskie.

Będą oszukiwać społeczeństwo, że nic nie grozi, że to bajka. Zdołali już przedstawicieli Konfederacji przekonać, żeby mówili, że przed nami jeszcze tyle rokowań - podkreślił lider PiS. Dodał, że rokowania dotyczące tych zmian zostaną sfinalizowane znacznie szybciej, poprzez negocjacje w czasie konferencji szefów rządów.

Gdyby tam był nasz rząd, premiera Mateusza Morawieckiego, to nie ma wątpliwości, że nie uzyskaliby jednomyślności. Jeśli będzie rząd Tuska, to nie ma wątpliwości, że ją uzyskają - dodał prezes PiS.

Prezes PiS zapowiada "konferencję wszystkich sił patriotycznych" w Warszawie

Po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem - stwierdził. Zapowiedział, że chce, aby "w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu".

Po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem. I to niezależnie od tego, czy patrzeć na interes narodu jako całości, czy na interes poszczególnych grup społecznych, czy na interes poszczególnych regionów, czy wreszcie (...) na interes zwykłych Polaków. Bo Polska w ciągu ostatnich lat, wielu już lat, szła ciągle do przodu - przekazał prezes PiS.

"Polska nadrobiła ogromną część różnicy między nami a Zachodnią Europą. (...) W Berlinie to się nie podoba"

W jego ocenie, "nadrobiliśmy ogromną część różnicy między nami a Zachodnią Europą". Stwierdził, że "to nie jest proces, który się podoba w Berlinie" i dodał, że ten proces "zostanie zatrzymany (...) - nie ma co do tego żadnej wątpliwości".

Zdaniem Kaczyńskiego, przymusowe przyjęcie euro oznacza spadek stopy życiowej i "oznacza to, co w Słowacji". Wskazał, że Słowacja "była kiedyś przed Polską", po czym zaczęła się cofać w procesie doganiania gospodarczo Unii Europejskiej.

Dziś jest wyraźnie za Polską i dalej od przeciętnej Unii Europejskiej, niż była przedtem. To są skutki przyjmowania euro. A to ma nam być narzucone - szef PiS.

To będą (...) straty dla wszystkich. I Polacy muszą sobie z tego zdać sprawę. Muszą sobie to uświadomić (...). Pamiętajcie, że przyspieszenie tego wszystkiego wynika z tego, że te dwa kraje, które są głównie zainteresowane w tym całym przedsięwzięciu, dzisiaj słabną. Słabną Niemcy, słabnie Francja. I w ten sposób chcą się ratować. W ten sposób chcą sobie z nas stworzyć (...) szczudła. Otóż nie możemy na to się zgodzić - podkreślił Kaczyński.

Kaczyński: Gdy się walczy o niepodległość ojczyzny, to każda cena jest do zapłacenia

Przypomniał, że zmiany traktatowe dotyczące funkcjonowania UE będą musiały być zatwierdzone przez Sejm, między innymi poprzez zmianę konstytucji.

Zgodnie z prawem mamy moc blokującą. Pamiętajcie, że per fas et nefas, czyli prawem i bez prawa, jest ich zasadą i taką zasadę będą stosowali. Będą też stosowali inne metody, ale nasza odpowiedź jest taka: gdy się walczy o niepodległość ojczyzny, to każda cena jest do zapłacenia, zarówno w wymiarze szerszym i osobistym. Pamiętajcie państwo, że cierpieć, czy nawet umierać za ojczyznę to rzecz piękna. Musimy to mieć w sercu, po to żeby zwyciężyć - powiedział prezes PiS na zakończenie swojego wystąpienia.