Kaczyński: Takich polityków jak Tusk USA musi traktować jako przeciwników

Kaczyński pytany był także podczas konferencji prasowej o wypowiedź premiera Donalda Tuska z ubiegłorocznego spotkania z mieszkańcami Bytomia, gdy Tusk powiedział, że amerykańskie służby nie wykluczają, że Donald Trump został zwerbowany przez służby rosyjskie 30 lat temu.

Prezes PiS podkreślił, że obecny prezydent elekt USA Donald Trump to "polityk, który pamięta". A jeśli się kogoś oskarża o to, że jest agentem głównego wroga Stanów Zjednoczonych (...), to jest to oskarżenie najdalej idące - mówił Kaczyński.

Jak dodał, nie pomaga fakt, że formułujący takie stwierdzenia politycy to ci, którzy - jego zdaniem - wpisują się w "antyamerykańską koncepcję Europy". Koncepcję Europy, w której Stanów Zjednoczonych nie będzie, koncepcję Europy, która będzie musiała być w wielkiej mierze skonstruowana tak, że (...) super poważnym graczem w Europie będzie Rosja - mówił Kaczyński.

To jest chyba oczywiste, że Stany Zjednoczone takich polityków muszą traktować jako przeciwników, a wszelkiego rodzaju inne posunięcia mogą mieć charakter wyłącznie doraźny, taktyczny - powiedział

Prawybory w KO

W piątek komisja przygotowująca prawybory w KO ma ustalić ich ostateczną datę, regulamin oraz zasady głosowania. Odbędzie się to najprawdopodobniej za pośrednictwem zabezpieczonych kodem SMS-ów.

Wyniki mają być znane następnego dnia po prawyborach.

Wyłoniony w wyniku prawyborów kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.