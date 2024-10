Prezydent USA formalne przeprosił rdzennych Amerykanów za "grzech" prowadzenia indiańskich szkół, dokąd przez dekady posyłane były dzieci Indian - często wbrew rodzicom. Joe Biden powiedział, że jest to plama na historii Ameryki, za którą kraj już dawno powinien był przeprosić.

Joe Biden / WILL OLIVER / PAP/EPA

Rząd federalny nigdy nie przeprosił za to, co się stało, aż do dziś. Oficjalnie przepraszam jako prezydent Stanów Zjednoczonych za to, co zrobiliśmy. Oficjalnie przepraszam - mówił Biden, uderzając pięścią w pulpit podczas wystąpienia w rezerwacie Indian Gila River pod Phoenix w Arizonie. Szczerze mówiąc, nie ma wymówek, że te przeprosiny zajęły nam 50 lat - dodał.

"Plama na historii Ameryki"

W swoim wystąpieniu Biden opisywał dramaty indiańskich rodzin, których dzieci przez 150 lat, często wbrew woli rodziców, były posyłane do odległych szkół, gdzie często padały ofiarą złego traktowania, nadużyć i wykorzystywania seksualnego. Nazwał tę politykę "grzechem na duszy Ameryki" i plamą na jej historii.

Prezydentowi towarzyszyła sekretarz ds. zasobów wewnętrznych Deb Haaland, pierwsza rdzenna Amerykanka pełniąca rolę ministra w gabinecie prezydenta.

Polityka "cywilizowania" i przymusowej kulturowej asymilacji

Szkoły dla Indian, często prowadzone przez Kościoły różnych wyznań, były częścią prowadzonej aż do 1968 r. polityki "cywilizowania" i przymusowej kulturowej asymilacji rdzennych plemion Ameryki. W wielu szkołach panowały złe warunki sanitarne, dochodziło w nich do epidemii, a dzieci były często bite i zdarzały się przypadki wykorzystywania seksualnego.



Biden w piątek był po raz pierwszy z wizytą w rezerwacie dla Indian podczas swej prezydentury. Mieszkańcy tych terytoriów w Arizonie przyczynili się w dużej mierze do jego wyborczego zwycięstwa w tym stanie, w którym wygrał różnicą zaledwie 10 tys. głosów.