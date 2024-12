Posłowie mają się dziś zająć m.in. wnioskami o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłom: Jarosławowi Kaczyńskiemu, Markowi Suskiemu i Anicie Czerwińskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości najpewniej zachowa immunitet - ustalił reporter RMF FM.

Jarosław Kaczyński / Marcin Obara / PAP

Przeciw odebraniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, choć - jak usłyszał reporter RMF FM - nie obowiązuje dyscyplina klubowa. Za odebraniem są z kolei Koalicja Obywatelska i Lewica.

To jednak za mało, by wygrać głosowanie, bo w przypadku zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej musi być bezwzględna większość. Potrzeba więc 231 głosów.

Wystarczy, że nie przyjdzie kilku posłów, kilku innych wstrzyma się od głosu i prezes PiS zachowa immunitet.

KO i Lewica - przy pełnej frekwencji - mają zaledwie 178 posłów, brakuje zatem ponad 50 głosów. Tych mogą szukać wśród Polski 2050 i ludowców, ale tu większość mówi "nie".

Czasu na przekonanie koalicjantów do zmiany zdania mieli niewiele, bo punkt o uchyleniu immunitetu prezesowi PiS został dopisany do harmonogramu obrad w czwartek wieczorem.

W Polsce 2050 nie chcą popierać tego wniosku. W nieoficjalnych rozmowach przyznają, że odbieranie immunitetu za szarpaninę na miesięcznicy smoleńskiej przypomina polityczną szopkę.

Oskarżają też premiera, że zamiast besztać ich za swój sprzeciw, powinien upomnieć ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, że nadal nie rozliczył poprzedniej władzy.

Głosowanie odbędzie się po godz. 13:00.