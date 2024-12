Dmitrij V., obywatel Rosji ścigany przez USA, został zatrzymany w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli. W piątek tzw. łowcy cieni, czyli policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, poinformowali również o zatrzymaniu jeszcze dwóch innych osób. Te były poszukiwane przez polskie i czeskie organy ścigania.

Rosyjski "król kryptowalut" wpadł w Warszawie

"Łowcy cieni" wytropili w Warszawie obywatela Rosji, Dmitrija V., który był ścigany na podstawie postanowienia wydanego przez warszawską prokuraturę. Wniosek o ekstradycję złożył Departament Sprawiedliwości USA.

Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli.

"Dmitrij V. jest podejrzany o liczne oszustwa, transfery pieniędzy oraz pranie pieniędzy w związku z prowadzeniem jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie" - poinformował rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

"W USA - za przestępstwa - grozić mu może kara do 20 lat pozbawienia wolności" - dodał.

O pomoc przy zatrzymaniu Neli D., za którą czeski sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania, Służba Kryminalnej Policji Narodowej Czech z Ostrawy zwróciła się do CBŚP.

Kobieta podejrzewana jest o udział w gangu zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Łowcy cieni ustalili, że ukrywa się Krakowie. Obywatelka Czech została zatrzymana z mężczyzną, który był z nią w mieszkaniu.

Okazało się, że to Tomasz M. Ten poszukiwany był przez polski wymiar sprawiedliwości na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez krakowskie sądy. Za kradzieże czeka go co najmniej 11-miesięczny pobyt w więzieniu.

W mieszkaniu policjanci znaleźli metamfetaminę oraz marihuanę, a także broń palną krótką, którą przekazano do dalszych badań.

"Tylko od początku roku policjanci z grupy tzw. łowców cieni ustalili miejsce przebywania 30 osób poszukiwanych przez służby z krajów z całego świata. Najczęściej są to liderzy i członkowie zorganizowanych grup przestępczych, którzy podejrzani są o popełnienie przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym" - poinformował rzecznik CBŚP.