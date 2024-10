Parlament Europejski przyjął do wiadomości wybór Hanny Gronkiewicz-Waltz na europosłankę w miejsce Marcina Kierwińskiego. Ogłosiła to na początku posiedzenia w Strasburgu szefowa tej instytucji Roberta Metsola.

Hanna Gronkiewicz-Waltz / Albert Zawada / PAP

W poniedziałek Parlament Europejski oficjalnie przyjął do wiadomości wybór Hanny Gronkiewicz-Waltz na nowego posła do PE. Zostało to ogłoszone na początku posiedzenia przez przewodniczącą PE Robertę Metsolę.

Mandat Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz została nową europosłanką po tym, jak Marcin Kierwiński zrezygnował z mandatu posła do PE. Objął on funkcję pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi.

Datą objęcia mandatu przez Gronkiewicz-Waltz jest 10 października - a więc dzień, w którym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie w tej sprawie. Kwestię zasad obsadzania wakatów w PE regulują samodzielnie państwa członkowskie.

Gronkiewicz-Waltz startowała w wyborach do PE z tej samej listy co Kierwiński i w wyborach otrzymała kolejną największą liczbę głosów.

Mandat Kierwińskiego

Mandat Marcina Kierwińskiego wygasł 26 września. Marszałek Sejmu potwierdził wygaśnięcie jego mandatu 30 września, a PE przyjął to do wiadomości 7 października.

Kierwiński zdobył mandat, startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4). Uzyskał 143 179 głosów. Oprócz niego mandaty w tym okręgu z listy KO zdobyli Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba (120 667 głosów).

Czwarty wynik na liście KO uzyskała Gronkiewicz-Waltz, na którą zagłosowało 94 474 wyborców (7,24 proc.).