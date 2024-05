W najbliższych dniach będzie burzowo, a na początku przyszłego tygodnia temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał prognozę pogody na najbliższe 7 dni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę pogody do czwartku, 9 maja.

Piątek i sobota. Do 25 stopni Celsjusza

Jak podał IMGW, w piątek i sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

W zachodniej części Polski kraju, zwłaszcza w sobotę, mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze.

"W nocy temperatura od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 14 st. w rejonie Zalewu Szczecińskiego, tylko w rejonach podgórskich lokalnie około 3 stopni. Temperatura maksymalna przeważnie od 22 do 25 stopni Celsjusza, jedynie nad samym morzem i w rejonach podgórskich możliwe spadki poniżej 20 stopni" - informują synoptycy.

Wiatr będzie na ogół słaby, w trakcie burz możliwe porywy do 70 km/h.

Niedziela. Słonecznie tylko na wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że w niedzielę słonecznie będzie jedynie na krańcach wschodnich. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwością przelotnych opadów deszczu i burz.

W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na zachodzie do około 23-24 stopni w centrum. Chłodniej będzie nad samym morzem - 14-15 st. C. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, około 10 stopni w centrum, do 12 st. na zachodzie.

W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

Poniedziałek. Burze w całym kraju

IMGW poinformował, że w poniedziałek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu i burzami w całym kraju.

"Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza nad morzem, około 20 stopni w centrum, do 22 st. na południu. Temperatura minimalna w nocy od 8 st. Celsjusza na zachodzie do 12 stopni na wschodzie" - podał Instytut.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

Wtorek. Maksymalnie 20 stopni Celsjusza

We wtorek również ma być pochmurno, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

IMGW przekazał, że temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 18 stopni w centrum, do 20 st. na zachodzie. Temperatura minimalna w nocy - od 7 stopni Celsjusza na północy do 12 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa i czwartek. W nocy do 2 stopni Celsjusza

W środę i czwartek możemy się spodziewać zachmurzenia małego i umiarkowanego. W środę na południu i zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.

"Temperatura maksymalna przeważnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 20 stopni w centrum, do 22 st. na zachodzie. Nad morzem chłodniej około 10-13 stopni Celsjusza. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 8 st. w centrum, do 12 stopni Celsjusza na zachodzie, zaś z czwartku na piątek przeważnie od 4 stopni na wschodzie do 10 st. na zachodzie" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, chwilami - zwłaszcza w środę - także porywisty.