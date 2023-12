To dzień pełen emocji na Wiejskiej. O godz. 10:11 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, podczas którego premier Mateusz Morawiecki wygłosił swojego expose. Wystąpienie trwało 67 minut. Potem wystąpili przedstawiciele klubów parlamentarnych. Teraz trwa zadawanie jednominutowych pytań przez posłów. Zgłosiło się do tego 107 parlamentarzystów. Zgodnie z planem głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć o godz. 15. Wszystko wskazuje jednak na to, że Morawieckiemu nie uda się go uzyskać. Będzie to oznaczało przejście do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, czyli wybrania premiera przez Sejm. Kandydatem sejmowej większości jest Donald Tusk. Do głosowania w tej sprawie ma dojść wieczorem. Wydarzenia na Wiejskiej śledzimy w naszej relacji.

Mateusz Morawiecki

12:54

Rozpoczęło się zadawanie pytań przez posłów. Zgłosiło się do tego 107 posłów. Każdy z nich ma minutę.

12:36

W imieniu klubu Kukiz'15 wystąpił Jarosław Sachajko. Poseł wyliczał ustawy swojego klubu, których nie poparła Zjednoczona Prawica. Jak mówił, w polityce nie należy się jednak obrażać. Dlatego, jak uzasadnił, jego klub rozpoczął współpracę z minister rolnictwa Anną Gembicką i jest ona obiecująca. Zapowiedział też, że jego klub poprze nowy rząd Mateusza Morawieckiego.

12:36

Sławomir Mentzen

W imieniu klubu Konfederacji głos zabrał Sławomir Mentzen. Wyliczał, że przez osiem lat PiS zwalczał klasę średnią. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, nawet staje się przestępstwem - mówił. Wyliczał wpadki gospodarcze rządu PiS-u, m.in. CPK, samochód elektryczny Izera. Mistrzostwem w waszym wykonaniu był Polski Ład - nikt nie wiedział, jakie ma płacić podatki, a gdy już wszyscy się zorientowali, to okazał się, że mają płacić więcej - dodawał.

Mentzen podkreślał też, że za czasów rządów PiS powstała rekordowa liczba aktów prawnych, umacniała się biurokracja.

Cały ten cyrk, to rozdawnictwo, było na kredyt. Czas waszych rządów to okres egipskich plag dla polskiej gospodarki - stwierdził. Bardzo się cieszę, że to koniec waszych rządów - dodawał.

12:24

Krzysztof Gawkowski

W imieniu klubu Lewicy głos zabrał Krzysztof Gawkowski. Jak mówił, osiem lat rządów PiS, to próba likwidacji niezależnych mediów, tysiąc dni bez KPO, upolitycznione służby specjalne, podsłuchy. To w pana rządzie politycy decydowali za dzieci i za rodziców - mówił.

Nie kto inny, jak pana szef mówił o tym, że Polki nie rodzą, bo dają w szyję - przypominał. Wspominał też o brutalnych działaniach policji podczas protestów kobiet. Pan tak szanował wszystkie kobiety, że upodliliście kobiety poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj powinniście tym wszystkim kobietom powiedzieć "przepraszam" - dodawał.

Przypominał, że podczas protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością w Sejmie, został tym ludziom zamknięty dostęp do toalet.

Czas powiedzieć wam: zmarnowaliście osiem lat, to było złe osiem lat dla Polski - i zewnętrznie, i wewnętrznie - dodał. "Wstyd" to jedyne słowo, które powinno dzisiaj w pana przemówieniu padać najczęściej. Drugie to "przepraszam" - stwierdził.

12:14

Krzysztof Paszyk

W imieniu klubu PSL - Trzecia Droga głos zabrał Krzysztof Paszyk. Zwracając się do Mateusza Morawieckiego, mówił o tym, że uprawiał on politykę wykluczania. Jak stwierdził, Polacy nie mieli za rządów PiS poczucia, że rząd o nich dba. Poseł wymieniał zaniedbania wobec rolników, mówił też o podwyżkach ZUS-u dla przedsiębiorców.

12:05

Michał Kobosko

W imieniu klubu Polska 2050 - Trzecia Droga występuje Michał Kobosko. Jak mówił do Mateusza Morawieckiego, żegnał się on z Polską przez dwa miesiące, domykając swoje interesy. Dziś pana czas w polskiej polityce definitywnie się kończy - stwierdził. Skoro pan żegnał się z Polską przez dwa tygodnie, to i my - Polska 2050 - chcemy pożegnać się z panem. Żegnam więc nieustanne kłamstwo - wymieniał.

Żegnam pana - dodawał. Witaj sprawiedliwości - bo choć z pana rządem dziś się żegnamy, to wszystko to zostanie rozliczone - mówił. Nadszedł wreszcie ten dzień. To dziś zdejmujemy z półk księgę znienawidzoną przez pana - konstytucję - stwierdził.

Ryszard Petru

Jako kolejny głos w imieniu tego klubu zabrał Ryszard Petru. Przez osiem lat zapomnieliście o zwykłych ludziach, bo to ich najbardziej dotknęła inflacja - mówił. Wyliczał wysoką inflację, fiasko polityki demograficznej. Mówił o wszechobecnej inwigilacji, podkreślał, że NBP stał się ramieniem partii. Mówił też, że nie powinno być grubej kreski, a osoby, które łamały prawo, powinny zostać rozliczone. Musimy przywrócić w Polsce rządy prawa, powrócić do Europy, na ścieżkę wzrostu - dodawał.

12:03

Antoni Macierewicz

Swój protest próbował złożyć poseł PiS Antoni Macierewicz. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że poseł może złożyć swoje wątpliwości na piśmie i poprosił go o zejście z mównicy.

11:50

Barbara Nowacka

W imieniu KO wystąpiła Barbara Nowacka. Dzień dobry, dzień dobry Polsko, to dobry dzień dla Rzeczpospolitej - mówiła. Pytała Mateusza Morawieckiego, jak mu nie wstyd mówić kłamstwa i nieprawdy.

Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację, która doprowadziła do biedy, do upadku firm - a pan mówi o dobrej polityce socjalnej. Uspokójcie się, to są wasze ostatnie chwile. Rozumiemy, że jest wam ciężko - dodawała.

Nowacka mówiła o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, o blokadzie przejść granicznych z Ukrainą. Wyliczała też kryzys w polityce międzynarodowej. Jedyny wasz sojusznik to Orban, z Putinem w tle - dodawała.

Posłanka KO mówiła też o inflacji, o kolejkach do lekarzy specjalistów. Dzisiaj Polki i Polacy boją się policji - mówiła. Woleliście chronić jednego polityka, zamiast dbać o bezpieczeństwo publiczne - stwierdziła. Zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego, przypominała mu jego słowa o "gorszym sorcie" Polaków.

Nowacka zwracała uwagę, że premier Morawiecki stwierdził, iż jest za in vitro dopiero po ostatnich wyborach.

Nawiązała też do katastrofy smoleńskiej. W tym czasie zaczął się szum na sali. Milczcie, bo o śmierci mówię - stwierdziła Nowacka. Posłanka KO zwróciła się do prezesa PiS, mówiąc, że żerował na katastrofie.

Możecie krzyczeć, możecie zapominać, ale nie mówię do was zdemoralizowani politycy PiS, ale do waszych wyborców - oferujemy dialog, rozmowę i spokój. Szczęśliwej Polski już czas - zakończyła swoje wystąpienie.

11:36

Jarosław Kaczyński

Rozpoczęło się wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Jak podkreślił prezes PiS, wystąpienie Mateusza Morawieckiego to apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski. Jak mówił, po 2015 r. została podjęta polityka, która wywodziła się z wartości odnoszących się do jednostki, wspólnot, interesu narodowego.

Kaczyński mówił, że jedynym zabezpieczeniem przed dalszą ofensywą rosyjską jest zbrojenie się, a jak dodawał słychać zapowiedzi weryfikacji programu zbrojeń. To są zapowiedzi godzące w polskie bezpieczeństwo - stwierdził.

Drugie niebezpieczeństwo odnosi się do planów formułowanych w Unii Europejskiej, przez Parlament Europejski - to koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwany przez Polaków zarządzany z zewnątrz, z Brukseli, z Berlina - stwierdził. Trzeba to niebezpieczeństwo traktować jako wyjątkowo poważne, musimy mu się za wszelką cenę przeciwstawić. To musi być bezwględnie stawiane "nie" - apelował.

11:34

Rozpoczyna się dyskusja nad expose Mateusza Morawieckiego.

11:24

Mateusz Morawiecki zakończył wygłaszanie expose.

11:20

Polacy w ostatnich wyborach opowiedzieli się za takim parlamentem, w którym jest miejsce dla wielu partii - stwierdził Mateusz Morawiecki. Mówił o pakiecie demokratycznym, np. żeby wicemarszałek Sejmu z opozycji mógł co trzecie posiedzenie Sejmu decydować o kolejności obrad.

11:13

Siódmym wyzwaniem dla Polski, jak mówił premier Morawiecki, jest szeroko rozumiana kultura. To nie tylko sztuka, ale także wartość społeczeństwa w przyszłości - podkreślał. Dodawał, że oferta kultury musi być skierowana do wszystkich, nie tylko do wąskiego grona odbiorców. Nowoczesne centra kultury w każdej gminie - mówił. Chcemy Polski nowoczesnej, dumnej i oryginalnej. Musimy wreszcie skończyć ze wstydem, mikromanią. Nie jesteśmy dziećmi, by musieć trzymać się brukselskiego fartucha - stwierdził.

11:10

Jako szóste wyzwanie Morawiecki wymienił ambitną politykę srebrnego wieku. Stwierdził, że przez ostatnie 8 lat PiS zrobił wszystko, by przywrócić godność seniorom. Mówił o chęci wprowadzenia emerytury stażowej. Zapowiedział też ulgi podatkowe dla firm zachęcających dużą liczbę seniorów. Mówił też o rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Wspominał też o włączaniu seniorów w życie społeczne.

11:08

Premier zapowiedział nową reformę administracyjną, której celem miałaby być nie centralizacja a usieciowienie.

11:04

Piąte wyzwanie dla Polski to budowa wysokiej jakości usług publicznych - dodał premier.

10:59

Czwartym wyzwaniem, jak mówił premier, jest rozwój cyfrowy. Czwarta rewolucja przemysłowa to nowe pole walki o światową nominację - stwierdził. Państwo musi mieć decydujący głos ws. rozwoju i wykorzystania narzędzi cyfrowych - dodał. Internet musi być wolny, także wolny od poprawności politycznej - stwierdził. Jak mówił, w przyszłości być może praca w dzisiejszym rozumieniu nie będzie potrzeba. Czas byśmy poważnie porozmawiali o tym, jak w świecie postpracy zagwarantować dochody ludziom - stwierdził.

10:54

Mateusz Morawiecki mówił także o kryzysie demograficznym. Stwierdził, że gdyby nie polityka społeczna PiS, to mielibyśmy demograficzną apokalipsę. Jak mówił, za rządów PiS poprawiła się sytuacja kobiet na rynku pracy. Jak podkreślał, miejsce kobiety jest i powinno być tam, gdzie ona sama je sobie wybierze. Nie chodzi o to, by znieść różnice, możemy być różni, ale musimy być równi - dodawał. I podkreślał, że dla młodych Polaków ważne są płaca, praca i warunki mieszkaniowe. Musimy się posunąć, zrobić miejsce dla młody i dla kobiet. Jesteśmy na to gotowi - zapewniał.

10:49

Premier wymieniał sukcesu inwestycyjne rządów PiS: CPK i polski atom. Podkreślał też, że o sile Polski świadczy silna armia. Armia polska musi rosnąć w siłę - dodawał Mateusz Morawiecki. Poinformował, że Amerykanie przekazali nam informację, że tarcza antyrakietowa w Redzikowie osiągnie pełną zdolność operacyjną 15 grudnia. Zapewniał, że światowe łańcuchy dostaw odradzają sie w Polsce. Zapewnił też, że wydatki materiałowe na uzbrojenie, na armię polską nie będą zaliczane, w przypadku wyliczeń związanych z procedurą nadmiernego deficytu, do deficytu budżetowego.