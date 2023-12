Donald Tusk nowym premierem Polski. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej wotum zaufania nie uzyskał rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenia na Wiejskiej śledziliśmy w naszej relacji.

Donald Tusk / Rafał Guz / PAP

19:05

Sejm przerwał obrady.

19:03

"Jest taki tryb, gdy ktoś kogoś obraża. Nie wiem kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno - jest pan niemieckim agentem" - powiedział Kaczyński do Tuska.

19:01

Na mównicy pojawia się Jarosław Kaczyński. "W jakim trybie?" - pytają posłowie.

19:00

Posłowie odśpiewali hymn polski.

18:57

Jak mówił, to zwycięstwo dedykuje swoim dziadkom. "Nawet dzisiaj słyszałem "do Berlina", "fur Deutschland". Tę płytę nagrał Jacek Kurski. Twój brat mówił, że nie widział takiego łajdaka jak Kurski, po tym, co zrobił. Dlatego chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom" - zwrócił się Tusk do Kaczyńskiego.

18:56

"Chciałem podziękować posłankom i posłom PiS. Nikt tak bardzo się nie przyłożył, żeby Polacy każdego dnia widzieli z waszych mediów, co zgotowaliście Polkom i Polakom. To wam udało się obudzić ludzi" - kontynuuje Tusk.

18:55

"Chcę podziękować prezydentowi Lechowi Wałęsie. (...) W 1979 roku byłem bardzo młodym człowiekiem i przygotowywaliśmy nielegalną manifestację. Wtedy bezpieka usiłowała to spotkanie rozpędzić. To był dla mnie jeden z najważniejszych momentów życia - dopiero zaczynałem rozumieć, co znaczy polityka" - podkreślił Tusk.

18:54

Nowy premier stwierdził, że jest dłużnikiem tych, którzy 15 października zaufali "nowej nadziei".

18:53

"Chcę podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko. To wspaniały dzień, nie dla mnie, a dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, że jeszcze będzie lepiej, że przegonimy mrok, przegonimy zło" - mówi Donald Tusk.

18:52

Donald Tusk zabiera głos.

18:50

Za było 248 posłów, przeciw - 201, nikt nie wstrzymał się od głosu.

18:50

Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera.

18:48

W Sejmie pojawił się znów prezydent Andrzej Duda.

18:47

Dyskusja zamknięta. Czas na głosowanie!

18:43

"Nie zbudujemy w Polsce systemu obywatelskiego, póki mamy system partyjny" - mówi.

18:42

"Jest szansa na zrealizowanie naszych wspólnych marzeń sprzed 20 lat. Pamięta pan rok 2004, zbieranie podpisów pod referendum 4 razy tak?" - kontynuuje Kukiz.



18:41

"Wiedziałem, że pan wróci, bo trzeba wprowadzić euro i stworzyć z Europy jedno superpaństwo, w którym Polska ma być rubieżą wschodnią - mówi Kukiz do Tuska.

18:40

Głos zabiera Paweł Kukiz z koła Kukiz'15.

18:39

"Nam, Konfederatom wszystko jedno, u której wieszacie się klamki. Czy w Berlinie, Brukseli, Waszyngtonie czy Jerozolimie" - dodaje.

18:38

"Przyjmujecie bezkrytycznie to, co z eurokołchozu się na nas projektuje" - kontynuuje Braun.

18:37

"PiS, PO - zaprawdę jedno zło. Niezależnie z jakimi przystawkami. Konfederacja nie może popierać kontynuacji hurtowej wyprzedaży polskiej suwerenności" - mówi.

18:35

"Czy pan również chce, żeby Ukraińcy w Polsce mieli szanse przegłosować nas demokratycznie w niejednej polskiej gminie?" - pyta Braun Tuska.

18:34

Braun stwierdził, że Tusk jest chorążym "tęczowej rewolucji".

18:33

"Dlaczego mielibyśmy popierać takiego kandydata? Ten zamordyzm covidowy, terroryzm sanitarystyczny, wszyscyście popierali" - zaznaczył.

18:32

"To chyba nie jest koalicja marzeń tych panów" - powiedział, odnosząc się do Kosiniaka-Kamysza, Czarzastego i Tuska.

18:31

"Szczęść Boże i ratuj się kto może, bo czcigodna izba zabiera się do leczenia dżumy cholerą" - rozpoczyna Braun.

18:30

Głos zabiera Grzegorz Braun z Konfederacji.

18:29

"Osobiście uważam Tuska za równego gościa" - powiedział Czarzasty.

18:28

Jak mówił, trzeba teraz pogodzić naród. "To, co najgorszego żeście narodowi zrobili, to żeście ten naród skłócili" - podkreślił.

18:27

Jak dodał, "rozliczenia będą sprawiedliwe, nie mściwe. "To nie będzie to, co żeście temu człowiekowi robili przez lata i nie daliście rady!" - podkreślił, wskazując na Tuska.

18:25

Czarzasty zauważył, że Tusk najlepiej zna Unię Europejską i zna tam najwięcej ludzi.

18:24

"Pan nie wie, co to znaczy być podmiotem w polityce. Pan zawsze wykonywał rozkazy Kaczyńskiego. W tej koalicji będą cztery podmioty od początku do końca" - zwrócił się Czarzasty do Błaszczaka.

18:23

"Jako Lewica będziemy gwarantem realizacji naszych lewicowych postulatów" - mówi.

18:21

Czarzasty na początku zwrócił się do Lecha Wałęsy. "Panie prezydencie, miło pana widzieć. Polski Sejm pana pozdrawia" - powiedział.



18:20

Głos w imieniu klubu Lewicy zabiera Włodzimierz Czarzasty.

18:17

"Była tu troska o marszałka Szymona Hołownię, że za dwa lata może nie mieć już partii. Za dwa lata może nie będzie już szefem partii ale będzie prezydentem Rzeczpospolitej" - podkreślał prezes PSL.

18:16

"Dla nas, ludowców jak ktoś zostaje trzeci raz premierem, to narzuca się wiele dobrych wspomnień. Nie byłbym sobą, gdybym dziś nie wspominał Witosa" - dodał.

18:14

Kosiniak-Kamysz zwrócił się również do Lecha Wałęsy, który jest dziś na sali sejmowej. "Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za tę obecność" - mówił do byłego prezydenta.

18:13

"Tusk porzucił wygodne życie. (...) Wrócił tu walczyć, by demokracja zwyciężyła. To jest dla mnie moment tej kluczowej odwagi" - podkreślił.

18:12

Kosiniak-Kamysz zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na koalicyjną większość. "Rząd Donald Tuska będzie też waszym rządem. Będziemy tworzyć Polskę, która jest dla wszystkich. To jest ta zasadnicza różnica" - powiedział.

18:10

Głos zabiera prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

18:09

"Bierzemy odpowiedzialność za Polskę z pełną pokorą" - podkreśla posłanka.

18:08

"Cieszymy się, że na czele nowego rządu staje bardzo doświadczony polityk Donald Tusk. Człowiek, który doświadczył niesamowitych ataków nienawiści" - powiedziała.

18:07

Posłanka mówi, że za podział Polski odpowiada PiS. "Wlaliście nienawiść w serca ludzi i za to ponieśliście odpowiedzialność polityczną" - podkreśla.

18:06

Głos w imieniu klubu Polska 2050 - Trzecia Droga - zabiera Barbara Oliwiecka.

18:04

"Dość kłótni i do przodu!" - mówi Suchoń.

18:03

Jak mówi, rolą Polski 2050 - Trzeciej Drogi jest dopilnować, "by nowy rząd stał się rządem prawdziwej zmiany".

18:02

Suchoń mówi, że "Tusk ma szerokie kompetencje". "Dziś potrzeba Polsce premiera, który będzie umiał przełamań niemoc poprzedników" - powiedział.

17:59

"Troska o Polskę jest głęboko wyryta w naszym DNA. To czyni nas szczególnie odpowiedzialnymi za losy państwa" - rozpoczyna swoje przemówienie polityk Polski 2050.

17:58

Na mównicy pojawia się Mirosław Suchoń z Trzeciej Drogi.

17:56

Polityk KO twierdzi, że Tusk potrafił zjednoczyć ludzi. "Niech dopełni się historia wolności, niech dopełni się w głosowaniu nad kandydaturą Donalda Tuska" - powiedział Sienkiewicz.

17:54

Sienkiewicz opowiada o sukcesach politycznych Tuska.

17:51

"W imieniu mojego klubu mam zaszczyt poprzeć kandydaturę Donalda Tuska na premiera" - mówi Sienkiewicz

17:50

Na mównicy pojawia się Bartłomiej Sienkiewicz z KO.

17:49

Błaszczak stwierdził, że Zjednoczona Prawica będzie "merytoryczną" opozycją. "Nie pozwolimy, żeby Polska była znowu przez was rozkradana. (...) Będziemy bronić Polski" - mówi.

17:48

"Miała być Trzecia Droga, a wyszła Trzecia Noga Platformy Obywatelskiej" - kontynuuje Błaszczak.

17:47

"Tusk napisał już scenariusz dla partii, które chcą z nim wejść w koalicję" - mówi polityk PiS. "Panie Kosiniaku-Kamyszu będzie pan pełnił rolę, jak już pełnił wcześniej. Donald Tusk pana utopi, będzie obcinał budżet i będzie kazał szukać oszczędności" - dodaje.

17:46

"Wasz jedyny program to igrzyska i żądza zemsty. (...) My wprowadziśmy 500 plus, wy proponujecie - zemsta plus" - zaznacza.

17:45

"To wy doprowadziliście do podziału Polski na Polskę A i Polskę B, zapomnieliście o Polsce wschodniej" - zwrócił się do PO Błaszczak.

17:44

Błaszczak przypominał, że Tusk podniósł wiek emerytalny. Stwierdził także, że większość obietnic PO nie zostanie spełnionych.

17:43

"To wszystko już było. Donald Tusk stawał już na tej mównicy. Obiecywał, że zadba o dobrobyt Polski. Wiemy, jak to się skończyło - ucieczką do Brukseli po wysoką emeryturę" - mówi.

17:42

Na mównicy pojawia się Mariusz Błaszczak, który przemawia w imieniu PiS.

17:36

"Na koniec chciałbym zadedykować wam słowa wielkiego pisarza. Ernest Hemingway powiedział, że "człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać". Na szczęście nie udało wam się Donald Tuska ani zniszczyć, ani pokonać" - podkreśla.

17:35

"Polska potrzebuje prawdziwego premiera, który bierze odpowiedzialność za to, co robi, który jest szanowany w swoim zapleczu politycznym" - kontynuuje polityk PO.

17:34

"Po prostu uszanujcie wynik wyborów, nie przeszkadzajcie, zrozumcie, że Polacy zasługują na prawdziwego premiera" - mówił Budka do nowej sejmowej opozycji.

17:33

"Ostatnie 2,5 roku pokazały to, co w polityce najważniejsze, czyli determinację i powrót Donalda Tuska po to, by walczyć o miejsce w Unii Europejskiej. (...) Zmierzył się z całą machiną, finansowaną przez państwo, wycelowaną w jednego człowieka. Ale Donald Tusk się nie poddał. Pokazał, że można w sposób demokratyczny, przy urnie wyborczej, odsunąć od władzy tych, którzy demokracji nie szanują" - dodaje Budka.

17:31

Jak dodał, "w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z absolutnym zaprzeczeniem tych wartości". "Mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy mieli tylko jeden cel, żeby pomnażać własne majątki, dbać o własne kariery" - podkreślał.

17:28

"Tusk zawsze pozostał wierny zasadom, o które w tych wyborach walczyliśmy. Te zasady to przede wszystkim przedkładanie dobra wspólnego nad interes osobisty" - podkreślał.

17:26

Jak stwierdził Budka, "można długo mówić o osiągnięciach Tuska". "Najdłużej sprawował wcześniej ten urząd w III RP. Był jedynym Polakiem, który sprawował jeden z najważniejszych urzędów w Unii Europejskiej" - mówił.

17:24

"Spotkał mnie niezwykły zaszczyt i przyjemność móc zgłosić - w imieniu 248 posłów - kandydaturę Donalda Tuska na premiera. Ten wniosek składany jest nie tylko w imieniu posłów i posłanek, to wniosek w imieniu ponad 11 milionów Polek i Polaków, którzy 15 października wybrali prawdziwie dobrą zmianę" - mówi Budka.

17:23

Na mównicy pojawia się Borys Budka. "A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój" - mówi poseł PO zgłaszając kandydaturę Tuska.

17:22

Hołownia: Grupa posłów zgłosiła kandydaturę Donalda Tuska na premiera.

17:21

Obrady Sejmu zostały wznowione.