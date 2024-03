W samolocie, którym prezydent Andrzej Duda podróżuje podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, wykryto awarię - dowiedział się „Fakt”. Informację dziennika potwierdziła Kancelaria Prezydenta.

Prezydent RP Andrzej Duda na pokładzie samolotu lecącego do Waszyngtonu / Leszek Szymański / PAP

Jak informuje "Fakt", awarii uległ system pokładowych monitorów dla załogi Boeinga-737. W związku tym samolot wróci do Polski bez prezydenta RP. Zgodnie z procedurami nie może przewozić pasażerów - jedynie załogę.

Do lotu powrotnego głowy państwa zostanie wykorzystany drugi samolot, który przyleciał do USA jako "zapasowy". Jak informuje "Fakt", ten boeing ma mniejszy zasięg. Dlatego konieczne będzie międzylądowanie, by uzupełnić paliwo. Z ustaleń "Faktu" wynika, że prezydencki samolot wyląduje w tym celu na Azorach.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych zaczęła się w poniedziałek. Wczoraj prezydent razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem. Dziś prezydent odwiedził leżącą w amerykańskim stanie Georgia elektrownię atomową . Wizyta prezydenta w USA ma zakończyć się w czwartek.