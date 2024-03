Najnowocześniejsze reaktory Westinghouse, pracujące w elektrowni jądrowej Vogtle, są bardzo bezpieczne, mają wielokrotne zabezpieczenia przed jakąkolwiek awarią - oświadczył prezydent Andrzej Duda, który odwiedził w środę leżącą w amerykańskim stanie Georgia elektrownię.

Prezydent RP Andrzej Duda i starszy wiceprezes ds. zewnętrznych Trey Kilpatrick (C) w Elektrowni Atomowej im. Alvina W. Vogtle w Waynesboro / Leszek Szymański / PAP

Prezydent podkreślał po wizycie w elektrowni, że cieszy się, iż takie właśnie - najnowocześniejsze reaktory AP1000 - firma Westinghouse już wkrótce zainstaluje w Polsce.

Andrzej Duda mówił, że są to konstrukcje bardzo bezpieczne, o wielokrotnych zabezpieczeniach przeciwko jakiejkolwiek awarii.

Prezydent dodał, że Polska konsekwentnie działa na rzecz budowy energetyki jądrowej i jest to jeden z najważniejszych tematów podczas obrad Rady Gabinetowej. Jak zaznaczył, o ile w aktualnych planach jest uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2033 r., to "nawet jeśli będzie to w 2035 r., to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych".