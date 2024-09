"Prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 1 października Joannę Misztal-Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej" - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Będzie to druga kadencja Misztal-Koneckiej na tym stanowisku.

Andrzej Duda i Joanna Misztal-Konecka / Kancelaria Prezydenta / Materiały prasowe

Prezydent powołał prof. Joannę Misztal-Konecką, dotychczasową prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na drugą, trzyletnią kadencję.

Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim.

10 września Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrało troje kandydatów na prezesa izby: dotychczasową prezes Izby Joannę Misztal-Konecką, Marcina Łochowskiego oraz Marcina Krajewskiego. W zgromadzeniu wzięło udział 16 sędziów z Izby Cywilnej, spośród 30 sędziów w tej izbie. Wszyscy sędziowie, którzy wzięli udział w obradach, zostali powołani do SN już po 2017 roku.

Wcześniej zgromadzenie podjęło uchwałę stwierdzającą, że decyzja premiera Donalda Tuska o wycofaniu swojej kontrasygnaty nie stanowi przeszkody do przewodniczenia zgromadzeniu przez sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Został on powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 roku – a do SN został wyłoniony w procedurze przez KRS zmienionej w czasach rządów PiS.

Postanowienie prezydenta, na mocy którego sędzia Wesołowski został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN, mającego wyłonić kandydatów na prezesa tej izby, kontrasygnował premier Tusk.

Pod koniec sierpnia szef rządu przyznał, że był to błąd. Dodał, że szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, który przygotował ten dokument, nie dostrzegł polityczności tej nominacji.

Na początku września premier Donald Tusk poinformował, że w oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej SN podjął decyzję o uchyleniu kontrasygnaty postanowienia prezydenta Dudy ws. sędziego Wesołowskiego.