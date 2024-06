Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Ostrzega też przed gwałtownym wzrostem stanów wód w południowej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało ostrzeżenia do mieszkańców sześciu województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał IMGW, w województwach podkarpackim i małopolskim, we wschodnich częściach śląskiego i świętokrzyskiego, a także w południowej części lubelskiego ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami obowiązuje od godz. 10 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.