Ostrzeżenia przed upałem I stopnia obowiązują z kolei na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, a także na północy woj. podkarpackiego i małopolskiego, oraz we wschodniej części woj. śląskiego. W tych regionach temperatura również może przekroczyć 30 stopni.



Aktualne pozostają także wydane przez IMGW w końcu czerwca liczne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Obowiązują one przede wszystkim we wschodniej części Polski.



Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a prowadzenie działalności jest w tych warunkach mocno ograniczone.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

IMGW: Notowana w ostatnich dniach temperatura jest rekordowa

Notowana w ostatnich dniach temperatura jest rekordowa. Jak podaje IMGW, jeśli spojrzeć na przeciętne warunki termiczne na początku września, przypadające na lata 1991-2020, w tym okresie powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 18,9 t. C na Helu do 21,6 st. C w Opolu.

Tymczasem prognozy na dziś wskazują, że wartości temperatury maksymalnej w całym kraju będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Koszalinie, gdzie temperatura będzie o 10 st. C wyższa.

Prognoza pogody. Sprawdź mapy