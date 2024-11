W Karpatach temperatura spadnie do minus 3 st. C, a przy mgłach, które tam wystąpią, możliwe jest osadzenie się szadzi. W nocy najcieplej będzie nad morzem - około 6 st. C. Na pozostałym obszarze temperatura wyniesie do 4 st. C. Miejscami może pojawić się mżawka.

W piątek niebo będzie zachmurzone niemal w całym kraju. Przejaśnień mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy Pomorza, północnego zachodu oraz południa, gdzie będzie najładniejsza aura.

W rejonach podgórskich termometry maksymalnie pokażą 9 st. C, nad morzem 10 st. C, a w pozostałych częściach kraju będzie od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Za dnia mieszkańcy niemal całego kraju mogą spodziewać się słabych mżawek, opady ominą jedynie południowy wschód.