Mroźne powietrze, zimny wiatr, szron na szybach samochodów, lokalne przymrozki - taki krajobraz zobaczymy przez kilka najbliższych poranków. W nocy temperatura spadnie poniżej zera - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niedziela chłodna i z deszczem

W niedzielę na południu i południowym zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Na wybrzeżu można spodziewać się deszczu.



Temperatura maksymalna od 4 st. C na Podhalu i 6 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie oraz nad morzem.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam synoptycy prognozują silny wiatr w porywach do 80 km/h.



W nocy temperatura minimalna od -2 st. C w kotlinach karpackich i 2 st. C, 3 st. C na południowym wschodzie do 6 st. C w centrum i na północy oraz 8 st. C nad morzem.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h, jedynie we wschodniej części wybrzeża początkowo do 80 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.